Konservų dėžutėse slėpto kokaino byloje kaltinamas dar vienas asmuo

Šioje byloje laikinai apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo pinigines lėšas – daugiau nei 344 tūkst. eurų ir beveik 4 tūkst. JAV dolerių.
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu kokaino.
Tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Lietuvos pilietis L. B. (gim. 1962 m.) kaltinamas tuo, kad, veikdamas bendrininkų grupėje su N. M. ir G. B., neteisėtai laikė, gabeno bei pardavė V. V. apie 1,5 kilogramo miltelių. Jų sudėtyje buvo apie 1 kilogramą narkotinės medžiagos – kokaino.
Ši baudžiamoji byla buvo atskirta iš kito rezonansinio tyrimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nurodytą labai sunkų nusikaltimą minėti asmenys suorganizavo ir padarė Lietuvoje 2017 m. pradžioje. Buvo susitarta, kad minėti bendrininkai parduos V. V. narkotikus, t. y. kokainą, už 50 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, per tyrimą surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad L. B. kartu su N. M. ir G. B. neteisėtai laikė apie 1,5 kilogramo narkotinės medžiagos (miltelių). Po to šiuos kvaišalus N. M. bei G. B. supakavo ir skardinių uždarymo įrenginiu sandariai uždarė į šešias konservų dėžutes.
Vienas iš bendrininkų jas atvežė į Kauną ir pardavė V. V. Narkotikų perdavimo metu V. V. sumokėjo 10 tūkst. eurų, o likusi pinigų suma turėjo būti perduota bendrininkams po kokaino realizacijos.
Nupirktą narkotinę medžiagą V. V. konspiracijos tikslais nuvežė į savo gyvenamąjį namą, esantį Klaipėdos rajone. 2017 m. pavasarį policijos pareigūnai, atlikdami kratą V. V. namuose, konservų dėžutes su paslėptu kokainu rado ir paėmė.
Dalį šio tyrimo atskyrus ir užbaigus, N. M., G. B. bei V. V. 2023 m. vasarį Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu paskirtos ilgalaikės laisvės atėmimo bausmės.
Šiame tyrime paskutinysis iš bendrininkų – L. B. – dar 2018 m. buvo sulaikytas užsienyje, kur atliko laisvės atėmimo bausmę už kitos nusikalstamos veikos padarymą.
Pastarajam sugrįžus į Lietuvą, išvengti atsakomybės nepavyko net ir po ilgo laiko. Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vėliau jam paskirta kardomoji priemonė – užstatas.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.
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