Komisariato kieme – girto jaunuolio „šou“

pareigūnui prireikė medikų pagalbos
2025-10-24 09:00
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme pareigūnui pasipriešino į šią policijos įstaigą atvežtas neblaivus vairuotojas.

Kaip skelbia Policijos departamentas, incidentas įvyko spalio 23 d. apie 15 val. Kauno gatvėje, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme. 

Anot policijos, neblaivus (1,86 prom.) jaunuolis (gim. 2006 m.), aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūną (gim. 2004 m.).

Medikai pareigūnui suteikė pagalbą, jis gydosi ambulatoriškai.

Policininką sužalojęs vyras buvo atvežtas, nes įtariamas neblaivus vairavęs automobilį, sukėlęs techninį eismo įvykį ir pasišalinęs iš įvykio vietos.

Jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus, vairuotojas uždarytas į areštinę.

