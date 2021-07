Klaipėdos ir Telšių aplinkosaugininkai per bendrą reidą nustatė septynis pažeidėjus

Pagal turimą informaciją buvo patikrintos trys sodybos Plungės ir Skuodo rajonuose. Informacija pasitvirtino: nustatyti trys asmenys, laikę ne mėgėjų žvejybos įrankius – 10 statomųjų tinklų ir venterį. Asmenims gresia baudos iki 200 eurų, tinklai paimti.

Plungės rajone nustatyti trys asmenys, pastatę automobilius vandens pakrantės apsaugos juostose. Už šį pažeidimą kiekvienam gresia bauda iki 140 eurų.

„Pakrančių apsaugos juostose draudžiama statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio kranto. Be to, jei vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, atstumas iki vandens turi būti dvigubas, t. y. ne mažiau kaip 50 metrų“, – primena Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyr. specialistas Mindaugas Salys.

Vienas asmuo buvo pasistatęs palapinę draudžiamoje vietoje ir taip pažeidė miško lankymo taisykles. Jam gresia bauda iki 50 eurų.

Todėl aplinkosaugininkas dar kartą atkreipia dėmesį: miške apsistoti poilsio galima tik įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose, stovyklavietėse, kempinguose ir pan.

„Bendri atskirų valdybų reidai – ne naujovė, bet labai svarbi mūsų darbo dalis, nes duoda gerų rezultatų. Be to, kartu dirbdami, mes tiesiogiai pasidalijame patirtimi ir svarbia informacija. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad pagrindinis aplinkosaugininkų tikslas – saugoti. Todėl ir per reidus mes ne tik ieškome pažeidėjų, bet ir kalbamės su žmonėmis, atsakome į jų klausimus. Juk šviečiamoji veikla – tokia pat būtina norint, kad pažeidimų mažėtų“, – sako M. Salys.

Apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti telefonu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.