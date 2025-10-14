Klaipėdoje naktį siautėjo katalizatorių vagys: darbavosi net po policijos langais

Aleksejaus Sidorovo „Lexus“ vienas iš automobilių, kuriam naktį vagys nupjovė katalizatorių.
„Iš ryto žmona išėjo, užvedė automobilį. Net namuose išgirdau, kad kažkas ne taip. Garsas. Palindau po apačia – nėra, vamzdis tuščias“, – pasakojo A. Sidorovas.
Vyras spėja, kad vagys įgudę – darbavosi su profesionalia įranga. Katalizatorių nupjovė greitai ir tyliai, kad net signalizacija necypė.
„Buvo tylu. Net kaimynai iš pirmo aukšto nieko negirdėjo“, – teigė jis.
Klaipėdietis vagis vadina ekstremalais. Iš jo ir greta stovėjusios kaimynės mašinos katalizatorius pjovė prieš pat policijos langus.
„Neturi jie kamerų, nemato. Nukenčiame ne pirmą kartą, nes buvo ir vaiko dviračio ratą nusukę“, – pasakojo nukentėjęs.
Per naktį toje pačioje gatvėje katalizatoriaus neteko ne tik A. Sidorovas. Aiškėja, kad vagys darbavosi ir kitur mieste.
„Jau yra 5-6 nukentėjusieji Kauno gatvėje. Skaičiau, kad Taikos prospekte dar mažiausiai trys automobiliai. Gerai jie čia pasidarbavo“, – pridūrė vyras.
„Šiuo metu kaip tik grįžau iš vieno kolegos. Jis turi „Mitsubishi“ automobilį, kuris buvo apvogtas savaitgalį. Turbūt, dabar yra vagių suaktyvėjimas“, – komentavo bendrovės „Autokata“ vadovas Zigmas Čepelis.
Specialistai aiškina, kodėl vagims katalizatoriai parūpo. Mat jie mažina išmetamų kenksmingų medžiagų kiekį, o kad tai būtų įmanoma – katalizatoriai padengti brangiais metalais.
„Katalizatorių sudėtyje yra tauriųjų metalų – platina, rodis, paladis. Šiuo metu biržoje yra pagyvėjimas, kaina pakilusi – maždaug per mėnesį pakilo iki 20 proc. Ir, turbūt, vagys žino, kas vyksta rinkoje, todėl nori daugiau uždirbti“, – aiškino Z. Čepelis.
Tiek pat išaugo ir katalizatorių supirkimo kainos. Specialistai pastebi, kokių automobilių katalizatoriai vagis domina.
„Dažniausiai japonų gamybos, kadangi ten katalizatoriai prieinamoje vietoje, kur nereikia didelio mokslo ardymui. „Toyota“, „Lexus“, „Mitsubishi“ – šie automobiliai pagrindiniai“, – sakė Z. Čepelis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
A. Sidorovas jau buvo pas meistrus, tad žino, kiek naujas katalizatorius kainuos.
„Dabar ką tik iš serviso grįžau. Naujas – maždaug du tūkst. eurų“, – pasakojo vyras.
Panašius nuostolius nurodo ir kiti katalizatorių netekę automobilių savininkai.
