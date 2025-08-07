Klaipėdoje išprievartauta 14-metė

Policijos departamento žiniomis, rugpjūčio 2 d. apie 18 val. Klaipėdoje vyriškis seksualiai prievartavo 2011 metais gimusią nepilnametę.
Kaip „Delfi“ informavo Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis, paauglę išprievartauti galėjęs vyras greičiausiai nebuvo iš artimos aplinkos.
Įtariamasis nusikaltimu kol kas nėra sulaikytas, jis ieškomas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio prievartavimo. Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas tenkino lytinę aistrą su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle ir veiksmus atliko nepilnamečiam asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
