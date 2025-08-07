Klaipėdiečio bute – vazonai su narkotiniais augalais ir dujinis pistoletas

Kaip pranešė uostamiesčio policija, rugpjūčio 6 d. vakarą, apie 21.40 val., Klaipėdoje, Budelkiemio gatvėje, 1987 m. gimusio vyro bute, rasti 3 vazonai su galimai narkotiniais augalais, įranga, galimai skirta jiems auginti, augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos.
Seife rastas ir paimtas neužtaisytas, kaip įtariama, dujinis pistoletas, dujų kapsulių ir galimai savadarbių šovinių.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo ginklu ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Uostamiesčio pareigūnai narkotikų rado ir kitose vietose – rugpjūčio 6 d., apie 14.50 val., Klaipėdoje, Pajūrio gatvėje, miškelyje po medžiu, rastas paketėlis. Jame buvo du folijos lankstinukai su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga.
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
