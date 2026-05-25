Jūra pasiglemžė vyrą: tęsiama skenduolio paieška

Šeštadienį Melnragės paplūdimyje kaitinęsi žmonės stebėjo neįprastus veiksmus ir kalbėjo, kad tai, ko gero, gelbėjimo operacijos pratybos.
Tik keli klaipėdiečiai, matę, kas tądien atsitiko 13.35 val., suprato, kad tai nėra pratybos, žmogų jūros bangose tikrai bandyta rasti ir išgelbėti.
Minėtu laiku pagalbos telefono numerį surinkusi moteris susijaudinusi papasakojo mačiusi, kaip nepažįstamas vyras nusivilko visiškai visus rūbus, bėgdamas paplūdimiu mėtė juos ir puolė į šaltą jūrą.
Vandens temperatūra prie kranto kol kas – vos 10 laipsnių.
Tai pamačiusi moteris sureagavo akimirksniu, todėl vos po septynių minučių Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gelbėtojai jau buvo Melnragės paplūdimyje.
Nuo kranto jie pamatė tolokai nuplaukusį žmogų, nuleido valtį į vandenį ir suskubo link jo.
Kai iki vyro buvo likę apie 20 metrų, jis staiga paniro ir vandens paviršiuje nebepasirodė.
Narai bandė nerti toje vietoje į jūrą, bet nei gyvo, nei mirusio žmogaus nerado.
Tuo metu prasidėjo platesnio masto paieška, prie jos prisijungė pasieniečiai, atvykę greitaeigiu kateriu „Boomeranger“, iš Nemirsetos atskrido karinių oro pajėgų sraigtasparnis.
Policijai apie įvykį pranešta tik maždaug po valandos. Pareigūnai atsigabeno droną ir taip pat bandė žvalgyti vandens paviršių.
Paieška tą dieną truko iki 16 val. Akivaizdu, kad per tokį laiką žmogus šaltame vandenyje negalėjo išgyventi.
Kūno paieška buvo tęsiama ir pirmadienį, gelbėtojai plaukiojo kateriu ir žvalgėsi jūroje. Pasak gelbėtojų, labiau tikėtina, kad jūra atiduos kūną po kelių dienų, mat šaltame vandenyje šis procesas vyksta lėčiau.
Šeštadienį miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios asmens paieškos.
Oficialiai pranešama, kad ieškoma 1998 metais gimusio asmens. Redakcijos duomenimis, jis yra mūsų šalies pilietis. Keisto jo poelgio priežastis ir motyvas kol kas nežinomas.
Pajūrio gelbėtojai paplūdimiuose dar nedirba – jie ten pradės dirbti nuo birželio 1-osios.
(be temos)
(be temos)
(be temos)