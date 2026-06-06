 Gyventojai sunerimę: mieste siautėja padegėjas

Gyventojai sunerimę: mieste siautėja padegėjas

2026-06-06 10:40
Daiva Janauskaitė

Esama įtarimų, kad Klaipėdoje veikia piromanas. Pastaruoju metu būta ne vieno atvejo, kai liepsnojo padegti bio tualetai.

<span>Gyventojai sunerimę: mieste siautėja padegėjas</span>
Gyventojai sunerimę: mieste siautėja padegėjas / DI sugeneruota nuotr.

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Paskutinis atvejis įvyko penktadienį po pietų.

13.15 val. ugniagesiai ir policininkai gavo žinią apie du degančius bio tualetus. Vienas jų degė Paryžiaus Komunos gatvėje, kitas – Taikos prospekte.

Iškart įtarta, kad jie suliepsnojo padegti.

Panašiai maždaug prie savaitę Kauno gatvėje ir Taikos prospekte buvo padegti šiukšlių konteineriai, kiek anksčiau buvo įtarimų, kad kažkas padegė kelis bio tualetus.

Miesto policijos komisariate pradėtas tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.

Būtent todėl pradėti ikiteisminiai tyrimai, gali paaiškėti, kad visus šiuos gaisrus sukėlė nesveiką potraukį ugniai turintis asmuo arba išdykaujantys paaugliai.

Klaipėdoje jau yra buvę sėkmingai išaiškintų bylų. Tada buvo nutvertas vaikinas, padeginėjęs ne tik nedidelius objektus, bet ir bandęs sukelti pajūrio miško gaisrus. Jis buvo demaskuotas, abejota dėl jo sveikatos, nes logiškai tokių veiksmų paaiškinti neįmanoma.

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Taikos prospektas
ugniagesiai
policija

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Gal tam padegejui labai patinka plastika degint nes biotualetai ir konteineriai pagaminti is tvirto ircstoro plastiko
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