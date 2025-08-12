 Elektronines cigaretes pardavinėję nepilnamečiai pasipriešino pareigūnui: prireikė medikų pagalbos

2025-08-12 09:50
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Palangoje policijai per sulaikymą pasipriešino elektronines cigaretes pardavinėję du nepilnamečiai.

Asociatyvi freepik.com, J. Kalinsko/ BNS, E. Rauluševičiaus/ ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą,  apie 19.40 val., Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, policijos pareigūnai vykdė prevencinę priemonę.

Kai jie bandė sulaikyti elektronines cigaretes pardavinėjusius asmenis, pastarieji aktyviais veiksmais pasipriešino Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, gimusiam 1985 m.

Pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Sulaikyti du nepilnamečiai (abu gimę 2007 m.). Vėliau jie buvo perduoti tėvams.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai. 

Šiame straipsnyje:
policija
nepilnamečiai
elektroninės cigaretės
pasipriešino pareigūnui
Palanga

