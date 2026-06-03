Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis

Tai BNS patvirtino Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Lietuvos kariuomenė BNS informavo, jog incidento metu nukentėjusiam kariui nustatytas lengvas kojos sumušimas, po apžiūros jis išleistas iš gydymo įstaigos.
„Pirminiais duomenimis jokia infrastruktūra nekliudyta“, – teigia kariuomenė.
Uostamiesčio policija pranešimą apie šį įvykį A13 kelyje, Klaipėdos rajone, registravo 9.12 valandą.
Kiek anksčiau Lietuvos kariuomenės atstovas Gintautas Ciunis BNS nurodė, kad nuo kelio nuvažiavo JLTV šarvuotas visureigis.
„Kol kas nėra informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą“, – nurodė kariuomenės atstovas.
Incidento aplinkybes aiškinasi Karo policija.
(be temos)
(be temos)