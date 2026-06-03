 Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis

Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis (Atnaujinta)

Nukentėjo vienas karys
2026-06-03 10:50
Dominykas Biržietis (BNS)

Klaipėdos rajone trečiadienio rytą nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi kariuomenės visureigis, kuriuo važiavo penki kariai, vienas jų nukentėjo.

<span>Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis</span>
Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis / „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

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Tai BNS patvirtino Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.

Lietuvos kariuomenė BNS informavo, jog incidento metu nukentėjusiam kariui nustatytas lengvas kojos sumušimas, po apžiūros jis išleistas iš gydymo įstaigos.

„Pirminiais duomenimis jokia infrastruktūra nekliudyta“, – teigia kariuomenė.

Uostamiesčio policija pranešimą apie šį įvykį A13 kelyje, Klaipėdos rajone, registravo 9.12 valandą.

Kiek anksčiau Lietuvos kariuomenės atstovas Gintautas Ciunis BNS nurodė, kad nuo kelio nuvažiavo JLTV šarvuotas visureigis.

„Kol kas nėra informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą“, – nurodė kariuomenės atstovas.

Incidento aplinkybes aiškinasi Karo policija.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Komentarai

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na na
Tokiam "kariui" atimti teises, ginklą ir įteikti kastuvą tranšėjoms kasti. Taip pat prie jo pastatyti 2 sargus, kad bekasant neužgriūtų žemės...
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!!!
Nun ja, wie immer. Man weiß nichts.
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