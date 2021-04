Didelį kiekį kvaišalų namuose laikęs klaipėdietis vėl siunčiamas į teisiamųjų suolą

Joje 50-metis klaipėdietis kaltinamas neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, bei dalies jų pardavimu kitam asmeniui. Taip pat kaltinimai jam pareikšti ir dėl neteisėto šaunamojo ginklo laikymo.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai. Tyrimo duomenimis, kaltinamasis praėjusių metų rugsėjį Klaipėdoje buvo sulaikytas policijos pareigūnų po to, kai vienai pažįstamai merginai galimai pardavė narkotinės medžiagos – heroino. Iškart po to, kai 29-erių mergina galimai įsigijo kvaišalų, ji buvo sulaikyta policijos pareigūnų. Jai pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Pareigūnams patikrinus kaltinamojo automobilį, jame buvo rasta neteisėtai laikomo heroino. Tęsiant tyrimą atliktas patikrinimas ir jo namuose. Juose rastos dar didesnės nelegaliai laikomos įvairių kvaišalų, tokių kaip heroinas, morfinas, MDMA, atsargos. Skaičiuojama, kad kaltinamasis namuose iš viso laikė beveik 35 gramus narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Patikrinimo metu taip pat rastas ir šaunamasis ginklas, kuriam laikyti leidimo kaltinamasis neturėjo.

Anksčiau ne kartą už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, laisvės atėmimo bausmėmis teistas vyras savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų pripažįsta iš dalies.

Baudžiamasis kodeksas vien tik už neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų numato laisvės atėmimą nuo 10 iki 15 metų, už neteisėtą disponavimą psichotropinėmis ar narkotinėmis medžiagomis, neturint tikslo jos parduoti ar kitaip platinti, numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmimą iki 2 metų, o už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais numato areštą arba laisvės atėmimą iki 5 metų.