Dėl kariuomenės visureigio avarijos pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas

Kelyje Palanga–Klaipėda trečiadienio rytą nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi šarvuotas kariuomenės visureigis JLTV, kuriuo važiavo penki Lietuvos kariuomenės kariai, vienas jų nukentėjo.
Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, per eismo įvykį sužeistas 2006 metais gimęs karys. Visureigį vairavo 2001 metais gimęs karys.
Dėl įvykio pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas, jį atlieka Karo policija.
Lietuvos kariuomenė BNS anksčiau nurodė, kad avarijoje nukentėjęs karys lengvai susimušė koją, po apžiūros jis buvo išleistas iš gydymo įstaigos.
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