Dėl kaimynų – bemiegės naktys

Klaipėdiečiai skundėsi, kad ramybės neduoda kaimynai, gyvenantys Debreceno g. 60, nurodė ir konkretų buto numerį.
„Gal galima tyliau? Buvome gražiai atėję paprašyti, vėliau iškvietėme policiją, nes neįmanoma pakęsti cypimų, rėkimų, bildesių, muzikos. Balkone taip pat rėkimai, žviegimai ir dūžiai. Ne kartą iš jūsų balkono krito saulėgrąžos, per balkoną mėtote ir degančias nuorūkas. Negana to, kai policija išvyko, per balkoną šlapinotės ant sienos, viskas pas mus nutekėjo. Labai nemalonu. Ir tai ne pirma ir ne antra naktis. Supraskite, bute norisi ramybės, keltis anksti į darbus reikia“, – skundėsi klaipėdiečiai.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, birželio 2-osios naktį dėl galimo triukšmo minėtame daugiabutyje buvo gauti du pranešimai.
Pareigūnai taip pat nurodė, kad pranešimų dėl įvairaus pobūdžio triukšmo, pavyzdžiui, iš barų, gyvenamųjų patalpų sklindančios garsios muzikos, dėl neblaivių asmenų šūkavimo, motociklų skleidžiamo triukšmo, pernelyg triukšmingų viešųjų renginių, gaunama iš įvairių vietų visame uostamiestyje.
Pasitaiko atvejų, kai į tą patį objektą pareigūnams tenka vykti ne vieną kartą.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus patarėjo Lino Lapinsko teigimu, tiek policija, tiek savivaldybės administracija dėl nustatytų administracinių nusižengimų taiko tas pačias nuobaudas, kurios numatytos Administracinių nusižengimų kodekse.
„Savivaldybė neturi papildomų teisinių priemonių paveikti fizinių asmenų dėl jų keliamo triukšmo labiau nei policija, kuri, gavusi pranešimą ir atvykusi dar pažeidimo metu, gali jį užfiksuoti ir taikyti atitinkamas poveikio priemones“, – kalbėjo L. Lapinskas.
Savivaldybė neturi papildomų teisinių priemonių paveikti fizinių asmenų dėl jų keliamo triukšmo labiau nei policija.
Jis taip pat nurodė, kad savivaldybė gauna gyventojų skundų dėl triukšmo daugiabučiuose, tačiau tais atvejais, kai triukšmas kyla vakarais ar naktimis, dažniausiai taikomos prevencinės priemonės – gyventojai įspėjami ir informuojami, kad pažeidimo metu reikėtų kreiptis bendruoju pagalbos telefonu.
„Atvykę policijos pareigūnai gali operatyviai įvertinti situaciją, užfiksuoti pažeidimą ir taikyti atitinkamas poveikio priemones“, – akcentavo L. Lapinskas.
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