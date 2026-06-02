 Baltijos jūroje tęsiama jauno vyro paieška

Baltijos jūroje tęsiama jauno vyro paieška

2026-06-02 13:47 kauno.diena.lt inf.

Baltijos jūroje tęsiamos jau pusantros savaitės dingusio 1998 metais gimusio vyro paieškos.

<span>Baltijos jūroje tęsiama jauno vyro paieška</span>
Baltijos jūroje tęsiama jauno vyro paieška / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gegužės 23-iosios popietę po liudininkės skambučio į Melnragės paplūdimį skubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Kai iki vyro buvo likę apie 20 metrų, šis paniro ir daugiau nebepasirodė. Netrukus į tą pačią vietą nėrė narai, tačiau dingusio žmogaus nerado. Paieška tą dieną truko iki 16 val. 

Skenduolio ieškota ir praėjusį savaitgalį bei vakar, tačiau paieškos – bevaisės.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pirmadienį buvo tęsiama skenduolio paieška Baltijos jūroje. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, nuo molo iki Melnragės gelbėjimo stoties atlikta žvalgyba jūroje, panaudojus vandens motociklą. Krantas žvalgytas pasitelkus keturratį. Pranešama, kad skenduolis nerastas. 

Kaip patvirtino Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, paieška vykdoma ir šiandien.

Šiame straipsnyje:
skenduolio paieška
paieška
vyro paieška
Baltijos jūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų