 Žiniasklaida: Klaipėdos savivaldybės tarybos „aušriečių“ frakciją per mėnesį paliko trys nariai

Žiniasklaida: Klaipėdos savivaldybės tarybos „aušriečių“ frakciją per mėnesį paliko trys nariai

2026-05-28 14:51
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos „Nemuno aušros“ frakciją nuo kovo 30 dienos paliko trys nariai, skelbia naujienų portalas „15min“. 

<span>Žiniasklaida: Klaipėdos savivaldybės tarybos „aušriečių“ frakciją per mėnesį paliko trys nariai</span>
Žiniasklaida: Klaipėdos savivaldybės tarybos „aušriečių“ frakciją per mėnesį paliko trys nariai / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

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Kaip nurodoma, pastarąjį ketvirtadienį apie savo apsisprendimą palikti frakciją uostamiesčio savivaldybės tarybos posėdžio metu pranešė Aleksejus Diukinas.

Prieš tai mandato „aušriečių“ frakcijoje atsisakė politikai Kęstutis Bartininkas bei Monika Žvinklytė.

Naujienų portalo teigimu, šie trys politikai savo veiklą tęsia kaip nepriklausomi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai.

Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą sudaro 31 narys. „Nemuno aušros“ frakcijoje savivaldybės taryboje liko keturi atstovai – Henrikas Galinauskas, Vidas Karolis, Sergejus Mažūga, Ramūnas Mika. 

Šiame straipsnyje:
Aleksejus Diukinas
Kęstutis Bartininkas
Monika Žvinklytė
Nemuno aušra

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