Žaliųjų erdvių priežiūrai – dar daugiau dėmesio

Įmonė pabrėžia: tvarkinga aplinka yra estetikos, gyventojų komforto ir saugumo klausimas.
Šiuo metu „Mano BŪSTAS“ Klaipėdoje prižiūri 478 daugiabučių namų teritorijas, kurių bendras plotas siekia beveik 1 milijoną kvadratinių metrų. Tai – maždaug 140 futbolo stadionų dydžio teritorija, reikalaujanti nuoseklaus planavimo, profesionalios priežiūros ir operatyvaus reagavimo į besikeičiančias gamtos sąlygas.
„Kiekvieną sezoną siekiame užtikrinti, kad daugiabučių aplinka būtų ne tik tvarkinga, bet ir maloni gyventojams. Puikiai suprantame, kad žalia ir prižiūrėta aplinka tiesiogiai prisideda prie gyvenimo kokybės bei bendro miesto vaizdo. Mūsų samdyti rangovai užtikrins darbų tęstinumą viso sezono metu, o mes kontroliuosime, kad kokybė atitiktų ar net viršytų miestiečių lūkesčius“, – sako „Mano BŪSTO“ valymo padalinio vadovas Neilas Čijunskas.
Bendrovė teritorijų priežiūrą organizuoja vadovaudamasi Klaipėdos miesto švaros ir tvarkymo taisyklėmis, pagal kurias žolės aukštis negali viršyti 12 centimetrų. Vis dėlto praktika rodo, kad vien formalių reikalavimų ne visuomet pakanka – vejos augimo tempą dažnai diktuoja pati gamta. Praėjusiais metais dėl gausių kritulių žolė augo itin sparčiai, todėl kai kuriose teritorijose šienavimo darbus teko atlikti dažniau nei buvo numatyta pirminiuose grafikuose.
„Gamta kasmet pateikia savų iššūkių, todėl vejos priežiūrą planuojame lanksčiai. Jei matome, kad dėl lietaus ar šilumos žolė auga sparčiau, papildomai telkiame pajėgas, kad teritorijos išliktų tvarkingos ir saugios“, – teigia N. Čijunskas.
Anot jo, nuosekliai prižiūrima veja svarbi ne tik estetiniu požiūriu. Reguliariai šienaujamos teritorijos padeda mažinti erkių, graužikų ir kitų kenkėjų plitimo riziką, todėl tai tiesiogiai prisideda prie saugesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo.
„Mums svarbu, kad gyventojai jaustųsi komfortiškai savo kiemuose, o miesto erdvės būtų tvarkingos ir reprezentatyvios. Todėl dedame visas pastangas, kad rangovai teritorijų priežiūrą vykdytų sklandžiai, kokybiškai ir laiku“, – pabrėžia „Mano BŪSTO“ atstovas.
Dalis teritorijų priežiūros darbų šiltuoju sezonu pradedami ankstyvomis ryto valandomis – tai leidžia efektyviau suplanuoti maršrutus, per dieną aptarnauti daugiau teritorijų bei sumažinti fizinį krūvį darbuotojams karščiausiu dienos metu. Bendrovė taip pat pažymi, kad esant poreikiui daugiabučių bendruomenės gali užsisakyti ir dažnesnį teritorijų aptarnavimą.