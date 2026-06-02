Žaidimų aikštelė – kaip iš siaubo filmo

Nei estetikos, nei saugumo
Žmonės atkreipė dėmesį, kad prie Alksnynės g. 4, 6, 8 ir 9 namų esantys suolai bei žaidimams skirtos aikštelės yra stipriai nusidėvėję.
Kai kurie suolai jau supuvę, nusitrynusiais dažais, o žaidimų įrenginiai atrodo seni ir neprižiūrimi.
„Kitur aikštelės modernios, spalvotos, o čia vaizdas toks, lyg viskas būtų palikta likimo valiai. Vaikai vis tiek čia žaidžia kiekvieną dieną, nors aikštelės atrodo nesaugiai“, – kalbėjo kvartalo gyventoja Jolanta.
Anot moters, labiausiai stebina tai, kad šiame kvartale gyvena daug šeimų su vaikais, tačiau kiemo infrastruktūra, jų manymu, jau seniai nebeatitinka nei estetikos, nei saugumo reikalavimų.
Tvarkyti turi gyventojai
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus atstovai paaiškino, kad mažosios architektūros elementų – suoliukų, stalų, šiukšliadėžių ar dviračių stovų – įrengimas ir atnaujinimas savivaldybės lėšomis vykdomas tik viešosiose miesto erdvėse, tokiose kaip parkai ar skverai.
„Už daugiabučių namų kiemų priežiūrą ir joje esančią infrastruktūrą pagal faktiškai priklausančią teritoriją yra atsakingi to namo butų ir kitų patalpų savininkai. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gali prižiūrėti ir tvarkyti jiems priklausančią teritoriją savo jėgomis arba sudaryti atitinkamą sutartį su šiuos darbus atliekančia organizacija“, – aiškino Miesto tvarkymo skyrius.
Taip pat pažymėta, jog, esant mažosios architektūros elementų įrengimo ar atnaujinimo poreikiui prie daugiabučių namų Alksnynės g. 4, 6, 8 ir 9, rekomenduojama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams daugumos balsų pritarimu šiuos mažosios architektūros elementus įsirengti savo lėšomis.
Jei gyventojų poreikis yra pašalinti šiuos suolus, gyventojai gali teikti savivaldybei prašymą dėl jų demontavimo – tokią funkciją vykdo Statinių administravimo skyrius.
Prioritetas – atnaujintiems namams
Nurodoma, kad vaikų žaidimų aikštelių įrengimas vykdomas pagal nustatytą tvarką ir tam taikomi konkretūs kriterijai: vertinama teritorija, aikštelių pasiekiamumas, laisvas plotas, atstumai nuo gatvių ar konteinerių, taip pat tai, ar kvartale yra modernizuotų daugiabučių.
„Dėl naujų vaikų žaidimų aikštelių įrengimo informuojame, kad vaikų žaidimų aikštelių įrengimo tvarka yra reglamentuota Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų žaidimų ir sporto (krepšinio) aikštelių įrengimo ir atnaujinimo tvarkos apraše, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus 2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. AD1-96. Naujos vaikų žaidimų aikštelės įrengiamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus: siūloma vieta turi atitikti miesto teritorijų planavimo detaliuosius planus ar Meninių akcentų schemą, kur pažymėta esama vaikų žaidimų aikštelė ir numatyta vieta naujai vaikų žaidimų aikštelei įrengti“, – pažymėjo Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus atstovai.
Anot jų, žaliojoje zonoje, kur siūloma įrengti vaikų žaidimų aikštelę, turi būti 100–200 kv. m laisvas plotas.
Jis turi būti ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, inžinerinių tinklų, įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.
„Prioritetas teikiamas, jeigu siūlomoje daugiabučių namų kvartalo teritorijoje yra bent vienas modernizuotas daugiabutis gyvenamasis namas arba bent vieno daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai yra priėmę sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje“, – teigė skyriaus atstovai.
Prašymą dėl naujos vaikų žaidimų aikštelės įrengimo gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsų daugumos sprendimu pagal pavedimo sutartį arba įgaliojimą veikiantis asmuo, seniūnaitis, bendruomeninės organizacijos.
Pateiktas prašymas bus išnagrinėtas ir pateiktas atsakymas dėl galimybės įrengti naują aikštelę.
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