Verslui – viliojančios saulės elektrinių diegimo sąlygos

Įrodinėti nebereikia

„Ne tik verslo, bet ir gyventojų susidomėjimas saulės elektrinėmis pastaraisiais metais neabejotinai didėja, ir tai dėsninga – rinktis šias pažangiąsias technologijas pirmiausia skatina siekis mažinti vartojamos energijos išlaidas bei, žinoma, poreikis gyventi žaliau. Tad šiandien tikrai nebėra taip, kad reikėtų įrodinėti alternatyvios energijos prasmę ir naudą – tie, kurie kreipiasi, domisi tomis technologijomis ir turi išties nemažai pirminės informacijos“, – pastebi saulės elektrinių įrengimo projektus įgyvendinančios bendrovės „Laba energija“ pardavimų vadovas Vidmantas Alsys.

Kalbant konkrečiai apie verslo atstovus, taip pat pastebima tendencija, jog pasirinkimas naudoti atsinaujinančius energijos išteklius siejamas su palankia reputacija – didesne prekės ženklo pridėtine verte bei partnerių, klientų pagarba.

Be to, ne mažiau svarus argumentas yra tai, jog sprendimas būti tvariam tampa efektyvia galimybe pritraukti investicijas bei finansavimą. Tai iliustruoja ir investicinės bendrovės „Morgan Stanley“ apklausa – jos duomenimis, beveik 90 proc. jų investuotojų itin domina būtent tvarūs verslai, vis didesnį dėmesį finansuojant tokius verslus skiria ir finansinės institucijos.

Sumažina finansinę naštą

„Nors esame įsikūrę Klaipėdoje, dirbame visoje šalyje, taip pat ir subrangos principais, tad galime įvertinti, kad mūsų regionas pagal diegiamų saulės elektrinių mastą bendrame šalies kontekste atrodo išties neblogai. Juolab, kad ir pajūrio kraštas yra labai dėkingas klimatinių sąlygų prasme – galime džiaugtis didesne saulėtų dienų gausa“, – kalbėjo V.Alsys.

Valstybės finansavimui skirtos lėšos sparčiai tirpsta, tad ketinimų įsirengti saulės elektrinę turinčiam verslui derėtų suskubti.

Vis dėlto bendrovės „Laba energija“ atstovas neneigė, jog nemažas proveržis saulės energetikoje sietinas su valstybės finansine pagalba – ji išties svariai prisideda prie alternatyvios energijos gavybos projektų sėkmės.

Antai Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama sudaro galimybes sumažinti saulės elektrinės įrengimo išlaidas net iki 30 ar 45 proc.

Šiemet teikti paraiškas įrengiamoms saulės elektrinėms finansuoti APVA įmones kviečia nuo birželio 21-osios. Iš viso kvietimui skirta 9 mln. eurų. Subsidijos dydis fiksuotas – 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti skirta 297,66 Eur/kW su PVM (arba 246 Eur/kW be PVM).

Numatyta, kad paraiškų priėmimas tęsis tol, kol pakaks lėšų, tačiau ne ilgiau nei iki šių metų gruodžio 31 d.

„Valstybės finansavimui skirtos lėšos sparčiai tirpsta, tad ketinimų įsirengti saulės elektrinę turinčiam verslui derėtų suskubti“, – pataria V.Alsys.

Vieno scenarijaus nėra

Anot specialisto, taip pat verta pažymėti, jog šiuo metu užtikrinamos palankios prisijungimo prie ESO tinklo sąlygos, kurios ateityje gali kisti.

Be to, kol vieni tik svarsto apie projekto įgyvendinimą, kitiems įdarbinta saulė jau teikia naudą – skaičiuojama, jog saulės elektrinės įrengimo kaštai atsiperka per 6–10 metų.

Pašnekovo teigimu, priklausomai nuo pasirinktų sprendimų, saulės elektrinė gali užtikrinti visą reikalingą energijos kiekį ar ženkliai sumažinti elektros išlaidas.

„Iki 30 kW galios elektrinėms taikomos supaprastintos sąlygos, tačiau ne visoms įmonėms to užtenka, tad kartais verslas renkasi šį variantą su perspektyva, kad kitais ar dar kitais metais, kai vėl bus teikiamos paraiškos paramai gauti, bus galimybė pasididinti ir galią. Vis dėlto vieno scenarijaus nėra, nes tenka atliepti išties skirtingus verslo poreikius – mūsų įgyvendinami projektai apima iki 100 kW galios tiek ant stogo diegiamas, tiek nutolusias antžemines saulės elektrines“, – užsakovų poreikių spektrą įvardijo V.Alsys.