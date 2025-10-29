Vėlinių savaitgalį prie Klaipėdos kapinių bus ribojamas eismas

Skelbiama, kad lapkričio 1–2 d. uostamiestyje eismas Joniškės gatve nuo Mokyklos gatvės pusės bus draudžiamas, šiuo keliu galės važiuoti tik viešasis transportas.
Automobilių vairuotojai, į Joniškės kapines vykstantys iš pietinės miesto dalies, turėtų važiuoti Vilniaus plentu, Klaipėdos–Palangos keliu, Klemiškės arba Liepų gatve, o atvykstantys iš šiaurinės dalies – Liepų gatve ir sukti į Joniškės gatvę.
Taip pat Vėlinių savaitgalį transporto eismas bus ribojamas nuo Rimkų viaduko link Lėbartų kapinių. Į jas automobilių vairuotojai galės atvykti per Kiškėnus, Dovilus, Šernus, Rimkus bei Šilutės keliu.
Lapkričio 1–2 d. Joniškės ir Lėbartų kapines lankyti bus galima nuo 8 iki 22 valandos. Be to, šiomis dienomis laidojimai nevyks bei leidimai laidoti nebus išduodami.
Kaip praneša savivaldybė, šventiniu laikotarpiu uostamiestyje viešasis transportas kursuos kas 5–7 minutes.
Siekiant užtikrinti sklandų judėjimą, numatoma įrengti laikinus kelio ženklus, taip pat prie kapinių budės policijos pareigūnai.
