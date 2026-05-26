Vaikų pramoga pribloškė praeivius

Vienas vaikas sėdėjo pačiame vežime, o kiti du jį dideliu greičiu stūmė per šaligatvius.
Šį vaizdą pastebėjusi klaipėdietė pasakojo, kad labiausiai ją nustebino ne tik vaikų elgesys, bet ir šalia buvę suaugusieji.
„Tie vaikai lėkė per visą Klaipėdos universiteto miestelio aikštę net nesidairydami, ar aplink vaikšto praeiviai. Atrodė labai pavojingai“, – teigė klaipėdietė Gintarė.
Vaikai atrodė apytiksliai 6–8 metų.
„Jie juk taip gali ne tik save sužeisti, bet ir kitus. O jeigu būtų išbėgę į gatvę ar palindę po automobilio ratais? Be to, tas vežimas juk ne jų – greičiausiai pavogtas iš prekybos centro“, – kalbėjo įvykio liudininkė.
Moteris nespėjo pastebėti, kuriai parduotuvei priklauso vežimėlis, tačiau ją ypač nustebino tai, kad netoliese ėję suaugusieji, panašu, vaikų artimieji, į situaciją visiškai nereagavo ir jų nedrausmino.
„Tai ne tik neatsakingas elgesys, bet ir svetimo turto pasisavinimas. Kyla klausimas, kokio auklėjimo vaikai sulaukia, jei taip elgiasi viešoje vietoje“, – svarstė klaipėdietė.
Tokie prekybos centrų vežimėliai nėra pigūs – jų kainos dažniausiai svyruoja nuo 160 iki 200 eurų, o didesni ar modernesni modeliai kainuoja dar daugiau.
Pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį, tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Taip pat tas, kas pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
Administracinių nusižengimų kodeksas taip pat numato, kad vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo 90 iki 400 eurų.
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