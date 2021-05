Uosto terminalai ir per pandemiją sėkmingai tiesia Lietuvai kelius į pasaulio rinkas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius akcentavo, kad eksportas buvo būtent tas variklis, kuris padėjo išlaikyti Lietuvos ekonomiką, įveikti globalų nuosmukį bei sėkmingai organizuoti veiklą.

„Galime tik pasidžiaugti, kad Lietuva daug ką nustebino savo ekonomikos atsparumu pandemijai, sutrikus pasaulinei tiekimo grandinei, paskelbus karantiną. Kaip ir ankstesnių krizių atvejais, eksportas išliko viena reikšmingiausių mūsų ekonomikos varomąja jėga. Pandemijos metu Lietuvos pramonės įmonės išlaikė panašias eksporto apimtis kaip ir 2019-aisiais“, – sakė LPK prezidentas.

Beveik prieš 30 metų, kuriant kompaniją „Bega“, viena pagrindinių jos misijų buvo sudaryti galimybes Lietuvos pramonės įmonėms eksportuoti savo produkciją į naujas rinkas. Lietuvai iškovojus nepriklausomybę ir iš esmės pasikeitus ekonominei, geopolitinei situacijai, didžiosioms šalies pramonės įmonėms, kad nereikėtų užsidaryti ir palikti tūkstančių žmonių be darbo, teko greitai perorientuoti produkcijos realizavimo kryptis. Tačiau tuometinis Klaipėdos uostas dar nebuvo pasiruošęs priimti ir krauti į laivus masinių krovinių, todėl kompanija „Bega“ nuo pat veiklos pradžios stengėsi užpildyti šią spragą ir nuosekliai gilino savo specializaciją. Nuo 1992 m. „Bega“ į krovos komplekso infrastruktūrą, techniką, technologijas, aplinkosaugines priemones ir įvairias inovacijas jau yra investavusi per 300 mln. eurų.

Pasak kompanijos „Bega“ generalinio direktoriaus Laimono Rimkaus, savo veiklą pradėjusi nuo Lietuvos pramonės įmonių eksportuojamo cemento, trąšų ir kitų produktų krovos į laivus, šiuo metu „Bega“ ir toliau sėkmingai teikia paslaugas šios produkcijos gamintojams. Tuo tikslu kompanijoje yra pastatyti modernūs specializuoti eksporto terminalai. Vienas naujausių – Cemento eksporto terminalas – yra vienintelis toks Klaipėdos uoste. Krova jame vyksta be jokio krovinio sąlyčio su aplinka, panaudojant uždaras pneumatines transportavimo sistemas.

Be to, per paskutinį dešimtmetį pastebimai išaugo lietuviškos žemės ūkio produkcijos, daugiausia – grūdų, eksportas. Siekdama sudaryti palankias sąlygas šio segmento plėtrai, „Bega“ yra pastačiusi vieną didžiausių ir moderniausių žemės ūkio produktų krovos terminalų Baltijos jūros regione.

„Begos“ nuotr.

Anot L.Rimkaus, keleri pastarieji metai parodė, kad šimtamilijoninės kompanijos „Bega“ investicijos pasiteisino, nes visi sukurti krovos pajėgumai yra efektyviai išnaudojami ir sėkmingai tarnauja tiek Lietuvos pramonės produkcijos eksportui, tiek žaliavų importui. Nepaisant to, pasak generalinio direktoriaus, kompanija ir toliau investuoja į savo veiklos tobulinimą, daugiausia dėmesio šiuo metu yra skiriama procesų skaitmenizavimui, inovatyvių žaliųjų technologijų diegimui, iškastiniu kuru varomo transporto konversijai į elektrinius įrenginius ir pan.

„Noriu pasidžiaugti mums skirta „Metų eksportuotojo“ nominacija ir partneryste su Lietuvos eksportuotojais. Mums labai svarbu, kad esame naudingi ir savo teikiamomis paslaugomis galime prisidėti prie Lietuvos pramonės, žemės ūkio stiprėjimo ir kartu prie šalies ekonomikos augimo bei žmonių gyvenimo gerovės kūrimo“, – už skirtą apdovanojimą dėkojo „Begos“ generalinis direktorius L.Rimkus.