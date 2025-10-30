Uostamiestyje vyksta pasiruošimas – ir Vėlinėms, ir Šiurpadieniui

Seminaras „Psichologinis atsparumas versle“ šiandien, spalio 30-ąją, 9 val. vyks Lietuvos verslo kolegijoje (Turgaus g. 21). Susirinkusieji nagrinės, kuo pasižymi atsparūs žmonės, kaip išlikti veiksmingiems sudėtingose situacijose.
Taip pat šiandien 10.30 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks kūrybinė laboratorija „Išgirsti dieną“ su dailininke, knygų iliustratore Lina Eitmantyte-Valužiene. Edukacijoje vaikai sužinos, kaip gimsta bežodė knyga – nuo pirmosios minties iki paskutinio potėpio. Dalyviai patys kurs, pieš ir atras, kaip galima pasakoti be žodžių.
Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks lietuviškų ir žemaitiškų haiku knygos „Pasimatymai / Pasėmatīmā“ pristatymas, jame dalyvaus ir šios knygos autorė Silvija Uda. Vakare susirinkusiųjų lauks haiku skaitymai, skambant dubenų ir gongų garsams, gėlių sėklų loterija.
Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Andriaus Pulkauninko knygos „Jautrumo gravitacija“ pristatymas.
O rytoj, spalio 31-ąją, 14 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) tiek vaikai, tiek suaugusieji kviečiami švęsti „Šiurpadienį“. Vyks moliūgų skaptavimas, bus piešiami šiurpulingi paveikslai, vyks vaiduokliški šokiai, dalyviai bus vaišinami kakava, limonadu.
„Galite atsinešti savo moliūgą skaptavimui bei pasidalinti mėgstamais gardėsiais ar vaišėmis su bendruomene. Ateikite pasipuošę kostiumais, o jei kaukės neturite – puošimės vietoje“, – skelbė I. Kanto biblioteka.
Lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje mišios bus aukojamos 8, 9, 10, 12 ir 18 val.
Lapkričio 2-ąją, Vėlinių dieną, mišios vyks tuo pačiu metu, o po 12 val. mišių bus meldžiamasi už mirusius parapijos kunigus prie jų kapų.
Už mirusiuosius bus meldžiamasi ir Klaipėdos Kristaus Karaliaus, Pranciškonų Šv. Brunono Kverfurtiečio bei kitose miesto bažnyčiose.
