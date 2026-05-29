Uostamiestyje – prezidento vizitas

Vizitą Klaipėdoje prezidentas pradėjo susitikimu su miesto meru Arvydu Vaitkumi.
Vėliau šalies vadovas apsilankė „Vilnius Tech“ Lietuvos jūreivystės akademijoje, kur domėjosi akademijos veikla bei jūrinio sektoriaus aktualijomis.
Taip pat lankėsi Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) centre.
Vakare G. Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene dalyvavo tarptautinio „Science on Stage Europe“ festivalio atidaryme.
Pirmą kartą Lietuvoje vykstantis renginys į Klaipėdą subūrė kelis šimtus pedagogų iš 34 Europos šalių.
Festivalio metu mokytojai dalijosi pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais ir klasėse išbandytais projektais.
(be temos)
(be temos)