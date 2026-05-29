 Uostamiestyje – prezidento vizitas

Uostamiestyje – prezidento vizitas

2026-05-29 10:35
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje lankėsi Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Šalies vadovo vizitas uostamiestyje buvo skirtas švietimo, mokslo ir jūrinės bendruomenės temoms – prezidentas susitiko su miesto meru, lankėsi Lietuvos jūreivystės akademijoje, dalyvavo tarptautinio mokytojų festivalio atidaryme.

Atvyko: G. Nausėda su žmona dieną praleido Klaipėdoje. Pietauti pora vakar su gausia palyda atvažiavo į Liepų gatvėje esantį prabangų restoraną „Monai“.
Atvyko: G. Nausėda su žmona dieną praleido Klaipėdoje. Pietauti pora vakar su gausia palyda atvažiavo į Liepų gatvėje esantį prabangų restoraną „Monai“. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Vizitą Klaipėdoje prezidentas pradėjo susitikimu su miesto meru Arvydu Vaitkumi.

Vėliau šalies vadovas apsilankė „Vilnius Tech“ Lietuvos jūreivystės akademijoje, kur domėjosi akademijos veikla bei jūrinio sektoriaus aktualijomis.

Taip pat lankėsi Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) centre.

Vakare G. Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene dalyvavo tarptautinio „Science on Stage Europe“ festivalio atidaryme.

Pirmą kartą Lietuvoje vykstantis renginys į Klaipėdą subūrė kelis šimtus pedagogų iš 34 Europos šalių.

Festivalio metu mokytojai dalijosi pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais ir klasėse išbandytais projektais.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
prezidento vizitas
prezidentas Klaipėdoje

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Komentarai

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Komentarai

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vaiva
Tai tikrai pasiteisino ir aš didžiuojuosi galėdamas tai liudyti. Mačiau įrašą apie tai, kaip viena ponia susigrąžino savo vyrą per PRIEST ADU, kuris padėjo jai susigrąžinti buvusį vyrą. Ir mano santuoka žlugo vieneriems geriems metams. Nors nuo vaikystės tikėjau dvasinėmis maldomis, nenoriai bandžiau jį, nes labai norėjau išsaugoti savo santuoką, bet mano didžiausiai nuostabai ADU PRIEST padėjo man susigrąžinti savo vyrą su galingu meilės burtu ir dabar mano santuoka yra tobula, kaip jis pažadėjo. Jei santykiuose išgyvenate sunkumus, atsiųskite jam el. laišką dėl skubios pagalbos. +18502139323
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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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