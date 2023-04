Uostamiestyje kauks sirenos

Šiandien 11.52 val. visoje Lietuvoje kauks sirenos – bus vykdomas perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Įprastai tokie patikrinimai vyksta du kartus per metus. Specialistai tikina: tai – puiki proga gyventojams pasitikrinti savo reakciją ir žinias, ką turėtų daryti pavojaus atveju.

Pernai netikrino

Klaipėdos savivaldybės Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vedėjas Žygintas Viršilas pažymėjo, kad paskutinis patikrinimas vyko 2021 m. pavasarį.

„Yra dvejopi tikslai: pasitikriname, kaip realiai šitos sirenos veikia, jų nuotolių spindulius, techninius duomenis, o gyventojams tai proga pasitikrinti save, ar žino, ką tokiu atveju daryti. Pratiname žmones reaguoti. Pagal teisės aktus, šį veiksmą daryti privaloma du kartus per metus: pavasarį ir rudenį. Pernai nedaryta dėl pas mus atvykusių ukrainiečių, kad jiems būtų mažiau streso. Pastarąjį kartą buvo 2021 m. gegužę“, – pasakojo vedėjas.

Kauks tris minutes

Esant realiam pavojui, būtų pranešta, kad tai – ne pratybos.

„Jeigu nebūtų patikrinimas, skambėtų „dėmesio, dėmesio!“ ir būtų pranešimas, kad tai – ne pratybos. Sirenai pasibaigus, žmonės jungtųsi radiją, televiziją ir žiūrėtų, kas pranešama. Be to, kai tik bus sirena, gyventojai gaus pranešimus į telefonus, kad tai pratybos, jog žinotų ir nestresuotų. Galimybės dabar leidžia pateikti lietuvių, anglų, rusų kalba, priklausomai nuo to, kokį telefoną gyventojas turi“, – sakė Ž. Viršilas.

Visoje Lietuvoje sirenos kauks tris minutes.

Yra numatyta, kas būtų, jeigu būtų, visiems gyvenimo atvejams.

Uostamiestyje šiuo metu yra 53 perspėjimo sirenos, iš jų 18 – Klaipėdos savivaldybės.

„Savivaldybės sirenos visos iki vienos – modernios, gali ne tik kaukti, bet ir perduoti informaciją, pavyzdžiui, įjungus mikrofoną reikėtų perduoti kokį nors tekstą gyventojams – drąsiai galima šitą dalyką atlikti. Taip pat yra numatyta, kas būtų, jeigu dingtų elektra. Sirenos turi savo akumuliatorius, veikiančius iki penkių parų. Per tą laiką būtų galima ir elektrą įjungti. Yra numatyta, kas būtų, jeigu būtų, visiems gyvenimo atvejams“, – tikino specialistas.

Sutartys – ir su bažnyčiomis

Kiekvieno gyventojo atsakomybė – pasikalbėti su šeimos nariais ir numatyti bent dvi tris susitikimų vietas, taip pat patariama kiekvienam turėti šeimos narių nuotraukas, dokumentų kopijas, telefono numerius.

Svarbu žinoti ir artimiausias slėptuves, priedangas, kurių skaičius nuolatos kinta. Šiuo metu Klaipėdoje yra 67 priedangos.

„Vėl ruošiame keletą priedangų, jau pasirašėme sutartis, teiksime naujai miesto valdžiai tvirtinti, ir jų bus dar daugiau. Priedangų savininkai tikrai pilietiški – patys pasisiūlo be jokių problemų. Pasirašėme sutartis su bažnyčiomis, kai kuriais požeminių parkingų valdytojais. Priedangų skaičius tik didės, nesustosime. Yra sudaryta darbo komisija, kuri tuo užsiima“, – akcentavo Ž. Viršilas.