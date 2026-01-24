 Uostamiestis pagalvės mokestį rinko sėkmingai

2026-01-24 12:00
Asta Dykovienė

Per 2025 metus Klaipėdoje surinkta per 440 tūkst. eurų vadinamojo pagalvės arba turisto mokesčio, kuris buvo taikomas visiems, besinaudojantiems viešbučių ar privačių asmenų teikiamomis trumpalaikio apgyvendinimo paslaugomis.

Rinkliava: prieš metus Klaipėdoje iš turistų pradėtas rinkti vadinamasis pagalvės mokestis – vienas euras už parą vienam asmeniui.
/ Vytauto Petriko nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

Vieno euro mokestis už parą vienam asmeniui Klaipėdoje įvestas nuo 2025 m. sausio 1 d.

Mokestį rinko apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurie deklaruoti ir pervesti lėšas į savivaldybės biudžetą turėjo kas ketvirtį iki kito mėnesio 25 dienos.

Mokestis nebuvo įskaičiuojamas į kambario kainą, o mokamas atskirai.

Jis buvo taikomas visiems, trumpam laikui apsistojusiems Klaipėdos viešbučiuose, svečių namuose, apartamentuose ir kt.

Nepilnamečiai, asmenys su negalia ar atvykėliai, apsistoję ilgesniam laukui (1 mėn. ir ilgiau) nuo šio mokesčio atleidžiami.

Kaip deklaravo miesto politikai, vadinamojo pagalvės mokesčio lėšos bus skirtos turizmo infrastruktūrai gerinti, rinkodarai ir miesto patrauklumui didinti, mažinant sezoniškumą.

Buvo skaičiuota, kad iš euro dydžio šio mokesčio per metus uostamiestis galėtų surinkti apie 400 tūkst. eurų pajamų.

Preliminariais duomenimis, likus dviem dienoms iki mokesčio deklaravimo pabaigos už 2025 m. ketvirtą ketvirtį, į savivaldybės biudžetą jau pervesta 440 tūkst. eurų pagalvės mokesčio, tai yra daugiau nei planuota.

Panašią rinkliavą turi įsivedę Vilnius, Kaunas, Palanga, Druskininkai, Birštonas ir Trakų rajonas.

Šiame straipsnyje:
pagalvės mokestis
rinkliava
pagalvės mokestis Klaipėdoje

