Tikisi naujo kruizų sezono: kelionėms rengiamasi net ir puolant koronavirusui

Bilietų pardavimo vajus

Nors Europoje siaučia nauja daug sparčiau kylanti COVID-19 banga, 2021-aisiais jau tikimasi sulaukti kruizų sezono.

Galbūt vilties įpučia vis dar skraidantys lėktuvai ir tai, kad juose COVID-19 protrūkių nėra.

Galbūt lemia ir tai, kad oro linijų industrijoje COVID-19 sąlygomis vyksta ir tam tikrų pasipinigavimų. Parduodami pigūs bilietai, po to reisai atšaukiami, bet pinigai už bilietus grąžinami tik po kelių mėnesių.

Tai vyksta legaliai, pavyzdžiui, Lietuvoje, kur valdžia oficialiai leido pinigus grąžinti per 90 dienų, nors Europos Sąjungos institucijos Lietuvą dėl to ir įspėjo.

Šiuo metu pasaulyje vis labiau įsibėgėja bilietų į kruizinius laivus pardavimo vajus. Bilietai siūlomi ne tik 2021, bet ir 2022 m. sezonui.

Ar čia nėra tas pats scenarijus, kaip ir su pigių skrydžių bendrovėmis? Ar kas nors sės į kruizinius laivus po 2020 m. sezono, kai laivuose buvo masiškų užsikrėtimų, o kai kurie keleiviai ir po 50 parų laukė, kol galėjo palikti laivus kilus COVID-19 viruso bangoms?

Neįtikėtinai krito kainos

Kainos fantastiškai viliojančios. Viduržemio ar Karibų jūrose siūlomos dvivietės kruizų kajutės su maitinimu ir dalimi pramogų dviem asmenims už 100–120 eurų. Už tokią kainą sezono metu didesniame mieste anksčiau ir viešbučio nebuvo įmanoma gauti. O gal jau ir tai įmanoma, nes ir viešbučiai ištuštėjo?

Netgi išskirtiniuose maršrutuose kruizų kainos yra smarkiai kritusios. Pavyzdžiui, už 15 dienų kruizą iš JAV Naujojo Džersio uosto per Halifaksą, Grenlandiją, Islandiją, Škotiją į Didžiosios Britanijos Sautamptono uostą už kajutę prašoma nuo 1,7 iki 3,4 tūkst. eurų, o anksčiau šio maršruto kajutės kaina buvo nuo 3,4 iki 6 tūkst. eurų. Į šią kainą įtraukti ir gėrimai, ir dalis mokamų pramogų kredito.

Įdomiausia yra tai, kad labiausiai sumažintos ne buvusios pigesnės, pavyzdžiui, vidinių kajučių kainos, kurios yra be langų, o buvusios pačios brangiausios su balkonais arba prabangūs apartamentai su papildomu aptarnavimu.

Ko sulauksime Baltijoje?

Šiuo metu tvyro nežinia dėl 2021 m. kruizinio sezono Baltijos jūroje.

Po 2020 m., kai daugelyje Baltijos jūros uostų turėjo būti rekordinis sezonas, bet nė vienas laivas taip ir neatplaukė, 2021-iesiems optimizmo nėra daug. Kitais metais į Klaipėdos uostą kruiziniai laivai oficialiai yra užregistruoti atplaukti 55 kartus. Pranešama, kad net tris kartus lankysis 311 m ilgio buvęs vienas didžiausių pasaulio kruizinių laivų „Explorer of the Seas“. Tačiau bilietai į jį nepardavinėjami. Nurodyta, kad šis laivas 2021 m. sezoną dirbs Karibų jūros baseine.

Po Baltijos jūrą turėtų plaukioti, taip pat ir į Klaipėdą užsuktų 293 m ilgio „Royal Caribbean“ laivas „Jewel of the Seas“. Jo 7 naktų kajutės kaina netgi gegužę numatyta nuo 515 iki 742 eurų.

Neįtikėtiniausios kainos siūlomos Baltijos ir Šiaurės jūros kruizuose. 11 dienų kelionėje su 10 nakvynių iš Vokietijos Varnemiundės uosto palei Šiaurės jūros pakrantę, o taip pat Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos pakrantes iki Barselonos pigiausiai siūloma už 375 eurus, tai yra maždaug už 37 eurus per parą. Tokios kainos yra be mokesčių ir rinkliavų, kurios per visą kelionę asmeniui dar gali sudaryti 1–3 šimtus eurų. Taip pat tokios kainos yra numatomos 2021 m. rudeniui – rugsėjo ir spalio mėnesiams.

Kainos ir džiugina, ir šokiruoja

Baltijos jūros kruizuose kainos netgi didesnės nei Šiaurės jūroje. Liepos vidurio kruizinio laivo 7 naktų plaukimo kaina su šio laivo užsukimu ir į Klaipėdos uostą numatyta nuo 725 eurų už kajutę be lango iki 939 eurų su nedideliu iliuminatoriaus tipo langeliu ir 1 280 eurų už kajutę su balkonu.

Tačiau, tarkim, „MSC Poezia“, kuris užsuks ir į Klaipėdą, 11 naktų kajutės kaina yra nuo 410 iki 785 eurų. Bet tai tik rugsėjo pabaigoje. Laivas Baltijoje lankysis ir gegužę bei rugsėjo pradžioje. Tuomet numatyta vos ne dvigubai didesnė kelionės kaina – nuo 768 iki 1 280 eurų už 11 naktų.

Liepą ir rugpjūtį to paties „MSC Poesia“ kainos jau numatytos nuo 1 187 iki 2 042 eurų. Jis tais pačiais geriausiais mėnesiais neplanuoja užsukti į Klaipėdą.

Tačiau kai kurios kompanijos vasarą Baltijos jūroje numato ir labai dideles kainas – už 7 naktis nuo 4 tūkst. eurų. Įprasta, kad mažesnės kainos yra numatomos dideliuose laivuose, o gerokai didesnės mažuose, po kelis šimtus jūrų turistų priimančiuose laivuose.

Dar vienas išskirtinumas – Baltijoje daugės 20 ar 30 parų kruizų. Tokie kruizai kainuoja nuo 4 tūkst. eurų. Keli tokie 30 parų po Šiaurės ir Baltijos juros regioną plaukiantys laivai gali užsukti ir į Klaipėdos uostą. Toks ilgas kruizas turi logikos COVID-19 sąlygomis. Jei į laivą bus priimti patikrinti žmonės, maža tikimybė, kad virusu jie užsikrėstų laive.

Yra ir įspūdingų kainų. Pavyzdžiui, 10 naktų laivo „Seven Seas Splendor“ kelionė per Baltijos jūrą kainuos per 10 tūkst. JAV dolerių. Brangiausią kelionę su užsukimu į Klaipėdos uostą yra suplanavę laivo „Seabourn Quest“ savininkai. Jie rengia 44 parų, vadinamąjį vasaros kruizą, po Šiaurės Europos uostus, kur vieta vienam asmeniui kai - nuos 18,8 tūkst. eurų. Į Klaipėdą šiuo laivu yra suplanuota užsukti gegužės antroje pusėje.