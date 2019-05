Taršą uostamiestyje nuslopino vandeniu

Po to, kai praėjusią savaitę oro tarša kietosiomis dalelėmis Klaipėdoje normą viršijo net penkis kartus ir pasiekė žmonių sveikatai kritiškai pavojingą ribą, mieste gatves imta plauti intensyviau. Taršą pavyko gerokai sumažinti.

Praėjusį ketvirtadienį Šilutės plente kietųjų dalelių koncentracija ore siekė 243 μg/m3 (popiet tarša nežymiai nukrito iki 232), o miesto centre esančioje stotelėje – 165 μg/m3.

Kietųjų dalelių ore vidutinė paros ribinė vertė yra 50 μg/m3. Kitaip tariant, oro tarša visame Klaipėdos mieste tomis dienomis normą viršijo 3–5 kartus.

Tądien atvažiuojančiuosius į Klaipėdą greitkeliu uostamiesčio prieigose stulbino įspūdinga dulkių siena, pro kurią vargiai skverbėsi saulė ir artėjančio miesto vaizdas.

Ir ne specialistui buvo akivaizdu, kad oras toks užterštas, jog tarša tapo matoma plika akimi.

Viso to priežastis – ne tik užsitęsusi sausra ir gūsingas vėjas, bet ir prastai valomos miesto gatvės.

Per šią savaitę situacija pagerėjo, jau užvakar kietųjų dalelių kiekis ore stabilizavosi ir siekė tik 41,79 μg/m3.

Kadangi sinoptikai lietų prognozuoja tik šios savaitės pabaigoje, miesto gatves imta laistyti kur kas intensyviau.

"Šiaurinėje miesto dalyje kasdien dirba keturios mašinos, kurios plauna gatves, pietinėje dalyje kursuoja du automobiliai. Be to, dar tris kartus per dieną gatvės yra laistomos intensyvia vandens srove", – patvirtino Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Jūrevičienė.

Vis dėlto miesto tvarkytojai dalimi Klaipėdos gatvių besirūpinančios įmonės "Žemkasa" darbu buvo itin nepatenkinti.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė patvirtino, kad kovo pabaigoje "Žemkasai" buvo skirta net 4 tūkst. eurų dydžio bauda dėl sutarties nesilaikymo.

Sutartis su rangovu trejiems metams sudaryta pernai rudenį, tačiau svarstoma ją nutraukti anksčiau, nes savivaldybės, švelniai tariant, netenkina, kaip įmonė dirba.