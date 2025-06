Švyturio arena PARA-TONE suvienijo krepšinio mylėtojus ir surinko 3,2 tūkst. eurų geram tikslui

Sportuok ir aukok – toks PARA-TONO šūkis, kuris įkvėpė sportininkus ir sporto mėgėjus visose penkiose vietose: nuo krepšinio Švyturio arenoje iki plaukimo baseine, čiuožimo ant ledo ar padelio aikštelėje. Šiemet renginyje netrūko naujovių: Švyturio arena ne tik atvėrė duris valandinei krepšinio parketo nuomai, bet ir surengė šeimų baudų metimo bei snaiperių konkursus.

Švyturio arenoje prie iniciatyvos prisidėjo įvairūs kolektyvai – nuo privačių draugų kompanijų iki įmonių, tokių kaip „Sigmaris Group“, „Husline“, „Sommarnojen“, „Lavango“ ir „DFDS Seaways“. Ypatingą indėlį įnešė V. Knašiaus krepšinio mokykla, kuri įtraukė savo krepšinio bendruomenę į dalyvavimą PARA-TONE, suorganizavo S. Kaupio atminimo turnyrą, kurį laimėjo mokyklos auklėtiniai. Bendruomenės šventės metu vyko V. Knašiaus krepšinio mokyklos lauko krepšinio aikštelės atidarymas.

Šventėje apsilankęs Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigė: „Tai geriausiai išleisti pinigai iš miesto biudžeto. Aš linkiu, kad šioje naujoje aikštelėje, nors tai yra mažas sportinis infrastruktūrinis vienetas, užsimegztų ne tik naujos sportinės pažintys, draugystė, bet čia išaugtų ir Klaipėdos, ir Lietuvos, ir gal Pasaulio čempionai.“

Kaip visada, Švyturio arenai PARA-TONO metu talkino bendražygiai – Krepšinio klubas „Neptūnas“, prisidėjęs prie snaiperių konkurso organizavimo. Finalistams bei laimėtojams klubas įteikė prizus: abonementus, kamuolius su žaidėjų autografais, marškinėlius ir kitą atributiką.

Krepšinio klubo „Neptūnas“ direktorius Martynas Mažeika teigė: „Tokias sporto ir gerumo iniciatyvas visada labai teigiamai priimame. Tai svarbu ir miesto bendruomenei.“

Snaiperių konkurse dalyvavo ir klubo žaidėjas Zane Waterman. Tačiau snaiperių konkurso nugalėtoju tapo V. Knašiaus krepšinio mokyklos direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Pečiukas, o šeimų baudų metimo konkurse triumfavo Aronas ir Darius Stonkai.

Renginio sėkmė neįsivaizduojama be pagalbininkų – vedėjo DŽO, fotografų PHOTOARTAS ir Niurkt, dovanų maišelių tiekėjų „Box me“, sveikų užkandžių partnerių „Taste it easy“, reklamos gamybos profesionalų „Printed“, veiksmo kupinų „Action by Apollo“, lankomiausio Lietuvoje jūrų muziejaus ir delfinariumo ir Švyturio arenos šauniųjų kaimynų Klaipėdos baseino.

„Džiaugiamės, kad šiemet PARA-TONAS pritraukė tiek daug sportuojančių geros valios žmonių. Kiekvienas euras, surinktas šiame renginyje, bus skirtas tiems, kam jo labiausiai reikia“, – džiaugėsi Švyturio arenos direktorė Aida Aleksandrovienė.

Sutrikusio vystymosi kūdikių namų laikinoji vadovė Jūratė Girčienė padėkojo už paramą:

„Jau trečius metus iš eilės vyksta Gerumo PARA-TONAS. Dėkojame visiems už didžiulį darbą organizuojant šį reikšmingą paramos renginį. Jūsų dosnumas ir palaikymas prisidės prie mūsų globotinių gerovės ir gyvenimo kokybės gerinimo įsigyjant reikalingos reabilitacinės įrangos ar priemonių.“

PARA-TONO surinktų lėšų statistika:

2023 m. pirmasis PARA-TONAS surinko 4297 eurus (Klaipėdos baseinas ir Švyturio arena);

2024 m. – 4790,03 eurų (Švyturio arena, Klaipėdos baseinas, AKROPOLIS, GG ARENA ir Gedminų progimnazija);

2025 m. – rekordinė suma – 8548 eurai (Švyturio arena, Klaipėdos Baseinas, AKROPOLIS, GG Arena ir Padelio namai).

Visos lėšos skiriamos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams.