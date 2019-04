Startuos Didžiojo elingo metų renginiai

Duoklė – laivų statybai

Didžiausias akcentas yra tai, kad šiemet sukanka 100 metų, kai Klaipėdoje įsteigta Pauliaus Lindenau laivų statykla. Metai pavadinti išsaugoto žinomiausio šios statyklos objekto – Didžiojo elingo garbei. Pats elingas buvo statomas 1942-1944 m.

Pažymint Didžiojo elingo metus duoklė atiduodama ne tik šiam Kruizinių laivų terminale esančiam objektui ar P. Lindenau laivų statyklos vietoje esančiai "Klaipėdos laivų remonto" įmonei, bet ir visai Klaipėdos miesto laivų statybos ir remonto veiklai su ja susietiems švietėjiškiems ir socialiniams reikalams.

Laivų statybos ir remonto verslas Klaipėdoje yra ypač svarbus. Jis jungia kelias dešimtis didesnių ar mažesnių bendrovių. Vien Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacijoje yra per 20 įmonių, kuriose dirba per 2 200 žmonių. Bendra jų metinė apyvarta siekia per 120 mln. eurų.

Gyva elingo dvasia

Dalis šiandieninio laivų remonto ir statybos verslo kilo iš tų tradicijų, kurios Klaipėdoje buvo sukurtos. Dalis atsirado naujai susiklosčius Klaipėdoje istorinėms aplinkybėms.

P.Lindenau laivų statykla ir šiandiena Klaipėdoje pripažįstama kaip itin svarbi laivų statybos istorijos ir jūrinės kultūros vertybė. Išliko dalis šios statyklos pastatų, technikos paveldas, miesto ir uosto panoramoje dominuojantis Didysis elingas.

Tai yra unikalus jūrinio paveldo objektas, kokio nebėra jokiame kitame Baltijos jūros uoste. Negalima teigti, kad Didysis elingas yra tik metalo krūva, nes jis susijęs su sena jūrine laivų statybos tradicija.

Gal tik reikėtų, kad Didysis elingas sublizgėtų kažkaip naujai. Jūrinės kultūros koordinacinė taryba, kurios narys yra ir šių eilučių autorius, siekdama paskelbti 2019-uosius Didžiojo elingo metais, ir turėjo tikslą, kad į jį būtų atkreipta daugiau dėmesio, kad sužibėtų naujomis spalvomis, taptų klaipėdiečius ir svečius įdomiais sumanymais stebinančiu objektu.

Bendruomenės iniciatyvos

Didysis elingas nėra vienišas. Šalia jo yra garsi, Klaipėdoje gerbta iškiliausia naujausių laikų asmenybė Paulius Lindenau. Jo indėlį Klaipėdai planuojama prisiminti ir įamžinti. Į Klaipėdą per renginius planuoja atvažiuoti žmonių, kurie gyvai bendravo su P.Lindenau, yra jo giminės palikuonys.

Yra Klaipėdoje ir senų istorinių šimtmetį skaičiuojančių laivų, kaip burlaivis „Peer Gynt“. Per tuos metus susikūrė ir naujos tradicijos. Be tradicinių Klaipėdoje žinomų jūrų ir istorijos muziejų, kur yra laivų statybai nemažai skirtų eksponatų, čia veikia bent keli laivų statybos, jachtingo muziejai. Ir juos planuojama plačiai atverti visuomenei.

Ištisą ciklą renginių apie laivų statybą, jūrinę kultūrą, kuri susijusi su laivais, planuojama pateikti ir didžiausio Klaipėdos jūrinės kultūros renginio – Jūros šventės metu.

Išskirtinis Didžiojo elingo metų minėjimo akcentas būtų, kad visus renginius organizuotų muziejai, uosto bendrovės ir įmonės, mokyklos, jūrinės organizacijos, be savivaldybės biudžeto paramos. Tai yra įrodymas, kad Didžiojo elingo metai Klaipėdai yra itin svarbūs, nes išplaukia iš pačios jūrinės bendruomenės.

Svarbiausi Didžiojo elingo metų renginių akcentai