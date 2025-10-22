Skelbs Socialinės atsakomybės metus: siekia suvienyti miesto gyventojus

Kaip pažymėta aiškinamajame rašte prie savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl 2026 metų paskelbimo Socialinės atsakomybės metais Klaipėdoje“ projekto, šio plano tikslas – suvienyti miestą bendrai, atsakingai veiklai ir skatinti gyventojus prisidėti prie socialiai prasmingų pokyčių. Pagrindinės idėjos – pažinimas, pagarba, pagalba vieni kitiems ir rūpestis aplinka.
Planuojama, kad Socialinės atsakomybės metų veiklos bus įtrauktos į savivaldybės strateginį veiklos planą, o jų įgyvendinimui skirta 1,684 mln. eurų.
Numatytos aštuonios pagrindinės iniciatyvos, kurios apims įvairias visuomenės sritis – nuo socialinės paramos iki aplinkosaugos ir sporto.
Vienas pirmųjų pokyčių – transporto lengvatos senjorams. Nuo 2026 m. sausio 1 d. 65 metų ir vyresni klaipėdiečiai galės įsigyti metinį viešojo transporto bilietą su 96 proc. nuolaida, kuris kainuos vos 10 eurų. Iki šiol tokia lengvata buvo taikoma tik nuo 70 metų. Šiai priemonei numatyta skirti 1,222 mln. eurų.
Tarp kitų planuojamų veiklų – miesto apželdinimas, sveikatingumo bei sporto projektai, konferencijos apie žmonių su negalia patirtis, bendruomenių renginiai ir Socialinės atsakomybės metų įprasminimo šventė.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir bendruomenės narių įvertinimui – rudenį vyks viešas balsavimas „Nominantų atranka“, kur gyventojai galės įvertinti ir pagerbti asmenis ar iniciatyvas, labiausiai prisidėjusias prie atsakingo ir bendruomeniško Klaipėdos miesto kūrimo.
Šių metų iniciatyvos turėtų tapti ilgalaikiu pagrindu, kuris skatintų miestiečius nuolat veikti kartu, rūpintis savo aplinka ir vieni kitais.
Naujausi komentarai