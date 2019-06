Šernų mišką sodininkai pavertė šiukšlynu

Valstybinės miškų urėdijos Kretingos padalinio Miškų apsaugos vyriausioji specialistė Jurgita Mikšytė tikino, jog tokio kiekio buitinių atliekų miškuose dar nėra tekę matyti.

"Netoli Šernų sodų radome šį sąvartyną, tad tikėtina, jog atliekas ilgą laiką į mišką vežė sodininkai bei aplinkinių gyvenviečių gyventojai", – patikino specialistė.

Miškininkai nuolat auklėja gyventojus dėl tokio požiūrio į aplinką, tačiau pokyčių kol kas mažoka.

Vienos didžiausių Lietuvoje Dituvos sodų bendrijos pirmininkas Tadas Vaitkus tikino turįs patarimų, ką daryti su sodininkų šiukšlėmis.

"Mes bendrijos teritorijoje įrengėme stambių gabaritų atliekoms skirtą aikštelę. Ir tai pasiteisina. Kam vilkti seną sofą į mišką, jei gali ją nemokamai palikti mūsų aikštelėje? Nemanau, kad mūsų sodininkai į mišką ką nors vežtų", – nuomonę išsakė T.Vaitkus.

Sodų bendrijos gyventojai raginami šiukšles rūšiuoti ir jas tvarkyti individualiai.

"Po truputį atsisakome gatvėse statomų bendro naudojimo šiukšlių konteinerių. Jie pripildomi kone per dvi valandas, nes į juos žmonės sutempia viską, ko negalima mesti, – žoles, padangas ar visą fotelį. Vadinasi, reikia keisti tvarką. Buitines atliekas sodininkai meta į savo individualius konteinerius, o tas stambių gabaritų atliekas be jokių sąlygų palieka specialioje aikštelėje. Per dieną pripildomi du ar trys konteineriai. Jei mes nepriiminėsime šiukšlių, soduose bus tikra betvarkė", – aiškino T.Vaitkus.

Specialioje aikštelėje net ir savaitgaliais budintis sodų bendrijos darbuotojas iš atvykėlio gali paprašyti tik sodininkų bendrijos nario knygelės.

"Dažnokai mums patiems tenka gaudyti šiukšlintojus. Pavyzdžiui, išvydę prie konteinerių paliekamas automobilių dalis, ieškojome ir pagavome. Paaiškėjo, jog vieni čia mašinas ardė. Tai, kas likdavo, nuveždavo prie konteinerių", – pasakojo T.Vaitkus.

Už stambiųjų atliekų rūšiavimą atsakingi sodininkų bendrijos darbuotojai pavasarį suskaičiavo, jog didžiųjų talkų ir pavasarinio tvarkymosi metu vien iš šios bendrijos į sąvartyną išvažiavo geros baržos dydžio šiukšlių kalnas.

"Per tris mėnesius išvežta du tūkstančiai tonų. Juk tai visa barža", – stebėjosi T.Vaitkus.