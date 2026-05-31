 Puodžių gatvėje – atnaujinti gėlynai

Puodžių gatvėje – atnaujinti gėlynai

2026-05-31 05:00
„Klaipėda" inf.
KTMC inf.

Klaipėdos technologijų mokymo centro auklėtiniai telkėsi bendram darbui. Bendruomenė susivienijo prasmingai iniciatyvai – želdinių tvarkymo talkai, kurios metu buvo atnaujinta dekoratyvioji želdinių zona prie šio centro pastato Puodžių gatvėje.

Pažinimas: Klaipėdos technologijų mokymo centro organizuotoje talkoje mokiniai mokėsi komponuoti augalus.
Pažinimas: Klaipėdos technologijų mokymo centro organizuotoje talkoje mokiniai mokėsi komponuoti augalus. / KTMC nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Tokia veikla tapo ne tik aplinkos gražinimo darbu, bet ir vertinga praktine patirtimi dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniams.

Dirbdami realioje aplinkoje mokiniai gilino augalų pažinimo, želdinių komponavimo, aplinkos tvarkymo, komandinio darbo bei praktinio darbo organizavimo įgūdžius.

Tokios veiklos leidžia profesinių kompetencijų mokytis ne iš vadovėlių, o tiesiogiai kuriant estetišką ir gyvą aplinką.

Atnaujinta dekoratyvinė želdinių zona ne tik puošia centro erdvę, bet ir kuria jaukesnę, žalesnę bei bendruomeniškesnę aplinką mokiniams, darbuotojams ir centro svečiams.

Klaipėdos technologijų mokymo centro bendruomenė džiaugėsi, kad tvarkinga ir estetiška aplinka skatina didžiuotis savo mokykla, stiprina emocinę gerovę bei kviečia dar labiau rūpintis mus supančia erdve.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos technologijų mokymo centras
gėlynas
Puodžių gatvė
talka

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