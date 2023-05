Prieš Motinos dieną klaipėdiečiai suskubo į kapines

Kapinių veiklą kuruojanti Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė pažymėjo, kad jau prieš gerą savaitę žmonės pradėjo ruoštis artėjančiai Motinos dienai, kuri bus minima šį sekmadienį. Didesnio lankytojų srauto tikimasi savaitgalį, todėl įvažiavimo į Lėbartų bei Joniškės kapines tvarka bus tokia pat, kaip ir buvo per Vėlines.

„Nuo penktadienio Lėbartų kapinėse eismas vyks ratu, įvažiuojant pro centrinę įvažą – pagrindinius vartus, o išvažiuojant pro šalutinę išvažą. Sekmadienį, per Motinos dieną, norintieji įvažiuoti automobiliais į kapinių teritoriją turės galimybę tai padaryti iki 12 valandos. Likusią dienos dalį kapinėse galės lankytis tik pėstieji“, – pasakojo D. Breivė.

Joniškės kapinėse dėl Motinos dienos didesnių permainų nėra, nes ten tik vieneri vartai.

Bet įvažiuoti automobiliu į teritoriją galės tik tie, kam priklauso pagal taisykles – neįgalieji, sulaukę 80-ies ir vyresni asmenys.

Sekmadienį į Joniškes kapines mašina įvažiuoti bus galima tik iki dvyliktos valandos.

Lėbartų kapinėse žmonės inventorių grąžina, tačiau Joniškės kapinėse per pusmetį viską išnešiojo.

„Vanduo kapinėse yra, šiukšlių surinkimas suaktyvintas, išvežame jas dažniau nei įprastomis dienomis. Tik labai prašytume nešiukšlinti patvorių. Yra daugybė atvejų, kai žmonės nenuneša atliekų iki konteinerio, o sumeta kur nors prie krūmo. Be to, labai rekomenduojame šventiniu laikotarpiu nesiimti didelių tvarkymo darbų, kapavietės rekonstrukcijos ar panašiai. Uždrausti, žinoma, to negalime, bet prašytume visų labui“, – kalbėjo D. Breivė.

Kapinių priežiūros tarnybos vadovė neslėpė, kad bando formuoti labiau civilizuotus kapų lankytojų įpročius.

Yra įrengti stendai, kur galima rasti reikiamus įrankius kapui sutvarkyti ar gėlėms palaistyti.

„Pakabinome smulkųjį inventorių – grėbliukus, kibiriukus. Jie yra prie centrinio įėjimo. Galiu pasidžiaugti, kad Lėbartų kapinėse žmonės inventorių grąžina, tačiau Joniškės kapinėse per pusmetį viską išnešiojo, tad teko pirkti vėl, nes laistytuvus, grėblius pasisavino. O juk labai patogu, kai vietoje yra įrankių, nereikia specialiai vežtis. Tačiau kol kas taip galvoja ne visi“, – apgailestavo D. Breivė.

Tokių įrankių stovų kapinėse planuojama įrengti ir daugiau. D. Breivė tikisi, kad ilgainiui žmonės įpras naudotis bendrais įrankiais ir noras pasisavinti visų turtą pamažu nyks.