Prie „Regitros“ durų – pažeminimas ir pyktis

Vieša kritika – nė motais?

Prie šios įstaigos durų vairuotojai ima būriuotis nuo septintos ryto. Pakalbintas vaikinas tikino, kad trečią rytą prieš darbo pradžią važiavo į „Regitros“ kiemą, tačiau į vidų taip ir nepateko.

„Įleidžia po kelis. Visi laukiantys yra be išankstinės registracijos. Kodėl? O jūs bandėte užsiregistruoti? Rezervaciją gali gauti po mėnesio, geriausiu atveju po trijų savaičių. Mašina negaliu vykti į darbą. Kaip idiotas iš Gargždų į Klaipėdą važinėju autobusu“, – skundėsi vaikinas, trečią kartą atsibeldęs prie įmonės durų.

Internete, tinklalapyje „rekvizitai.lt“ apie šios įmonės darbo kokybę komentarus paliko daugiau nei 2 tūkst. gyventojų.

„Apgailėtina kontora, dėl tokio aptarnavimo verkti norisi. Apsauginis – chamas kažkoks, viduje tik du langeliai dirba, eilė į lauką net nusidriekus. Nesulaukę, po kelių valandų, išvykome. Telefonu – ta pati situacija. Vienintelis būdas, kur galima su kuo nors pabendrauti, tai socialinis tinklas „Facebook“. Ir ten už liežuvio traukti po vieną žodį reikia, kol galų gale vis tiek lieki be atsakymo“, – piktinosi Miglė.

„Čia tinka tik vienas atsiliepimas – viskas pas jus blogai! Darbuotojai dirba neadekvatūs, visa sistema tragiška, bendravimo kultūros visai nėra! Kiek galima?! Pasakykite viešai, ar įmonės valdžia bloga, ar nerandate atitinkamos kompetencijos darbuotojų? Laikas susitvarkyti!“ – tokią nuomonę viešai išreiškė Andrius.

Nusprendė nedirbti?

Komentarai apie šią valstybės įmonę plūsta iš visos Lietuvos. Radviliškio gyventojus visiškai pribloškė „Regitros“ elgesys. Rugpjūčio 2–13 d. Radviliškio padalinys pranešė apskritai nedirbsiantis.

„Šiuo laikotarpiu kviečiame paslaugas užsisakyti tiesiog internetu arba kreiptis į kitą artimiausią padalinį“, – rašoma įmonės skelbime.

Taip pat pasielgta ir Kaišiadorių padalinyje. Šis informavo, kad rugpjūčio 3–14 d. nebus galimybės įregistruoti iš užsienio įvežtų transporto priemonių ir keisti techninių duomenų. Kitos paslaugos bus teikiamos.

Tvarka: „Regitroje“ klientų srautus valdo išmanusis įrenginys, kuriame talonėlį vizitui gali gauti tik dešimt minučių prieš paskirtą laiką ir penkios minutės po paskirto laiko. Tačiau žmonės byloja, kad viename padalinyje šis įrenginys išjungiamas 15 val. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Rugpjūtį atostogaus ir Joniškio padalinys, pranešęs, kad jokių paslaugų neteiks rugpjūčio 17–28 d. Duris užrakins ir Ignalinos padalinys, pareiškęs, kad nedirbs rugpjūčio 10–21 d.

Kaune iš dviejų čia esančių įmonės padalinių, vairuotojo pažymėjimą galima gauti tik viename, esančiame Raudondvario plente. V.Krėvės prospekte ši įmonė nesugeba sudaryti sąlygų gauti vairuotojo pažymėjimą.

Duris rugpjūčio 7–14 d. užsirakinęs ir Pasvalio padalinys.

„Regitra“ pranešė, kad ateinantį pirmadienį Vilniuje nedirbs du padaliniai, Kaune – vienas. Kelmėje, Radviliškyje, Druskininkuose ir Vilkaviškyje „Regitros“ padaliniai taip pat neveiks.

Vietoj paslaugos – moralas

Žmonės jau raginami ir pasirašyti po peticija dėl eilių „Regitroje“.

Jei tokios nuomonės viešai būtų reiškiamos apie privačią įmonę, teikiančią viešąsias paslaugas, veikiausiai įmonės akcininkai mikliai priimtų sprendimus.

Tačiau panašu, kad valstybei priklausančioje įmonėje vyrauja visai kitoks požiūris į gyventojus.

„Elgiamasi kaip su šunimis. Įgijau iš užsienio įvežtą automobilį. Jam jau suteiktas SDK kodas. Esu mandagus žmogus, internetu užsiregistravau vizitui. Vietą gavau tik po trijų savaičių. Mašina apdrausta, ja važinėti negaliu, laikas eina, draudimui sumokėti pinigai jau prarasti. Ir, įsivaizduokite, tą pačią dieną, kai jau turėjau vykti į „Regitrą“, įmonė anuliavo mano rezervaciją. Elektroniniu paštu gautas pranešimas yra šablonas. Toks siunčiamas visiems. Išsiunčiau klausimus. Kur tau, į elektroninius laiškus niekas net nesiteikia atsakyti. Kokių duomenų nepateikiau, kokią klaidą padariau, gal skaičius vietomis supainiojau? Niekas nepaaiškinta“, – patirtimi apie vizitą į „Regitrą“ dalijosi klaipėdietė.

Registruojantis vizitui į „Regitrą“, koreguoti, peržiūrėti savo įvestų duomenų žmogus negali.

„Tokios apgailėtinos svetainės dar neteko matyti. Internetu tūkstančiai įmonių teikia paslaugas, parduoda prekes, įvedant duomenis, iš karto esi perspėjamas, kad viename ar kitame laukelyje trūksta duomenų. Aš nedirbu ‘„Regitroje“, tačiau nuo šios gegužės, pasikeitus įstatymams, visi šalies gyventojai pluša vietoje „Rgitros“ darbuotojų, skenuoja dokumentus, juos tikrina, įkelia į sistemą, o gyventojai už tai dar ir ujami. Čia tikrai viskas normalu?“ – stebėjosi vairuotoja.

Liepė skaityti direktoriaus raštus

Nors ir gavusi laišką su rezervacijos anuliavimu, vairuotoja nuvyko į „Regitros“ Klaipėdos padalinį, kur teko išklausyti pamokslą, kad privalo studijuoti „Regitros“ generalinio direktoriaus įsakymus.

„Tai buvo baisiausia patirtis, kokią teko patirti valstybinėje įstaigoje, o jų esu mačiusi per gyvenimą įvairių. Čia jautiesi lyg nusikaltimą darytum, lyg vogtą mašiną norėtum registruoti. Ponai „Regitros“ darbuotojai, matyt, pamiršo, kad ne aš jiems paslaugą teikiu, o jie gyventojams ją turi suteikti tinkamai, maloniai, operatyviai ir dalykiškai“, – pastebėjo klaipėdietė.

Atsakas: advokatas R.Kivylius įsitikinęs, kad bet kuris žmogus, pirmasis nusprendęs pasibylinėti su „Regitra“ dėl patirtų nuostolių, suteiktų puikią pamoką visoms valdišką duoną valgančioms įmonėms. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Atsidarius „Regitros“ sistemą internete, iš tiesų matyti, kad įsigyjamam automobiliui yra suteikiamas SDK kodas. Tinklalapio struktūra tokia, kad tiek pirkėjas, tiek pardavėjas mato tą patį SDK kodą. Jokio perspėjimo, raudonuojančio langelio ar „kitu žingsniu“ pavadinto laukelio nėra.

„Pasirodo, rezervacija man buvo panaikinta dėl to, kad vizitui registravausi pagal automobilį į šalį įvežusios įmonės SDK kodą. Man turi būti suteikiamas kitas SDK kodas. O kur tai parašyta konkretaus asmens paskyroje? Antras momentas, jei žmogus registruojasi vizitui su klaida, tegul „Regitros“ darbuotojai tai tikrina iš karto, o ne po trijų savaičių. Eina laikas, pataisyti duomenų negali, o paskutinę minutę tave nuveja. Ar tai logiška? Čia tikrai yra pagarbu žmonių atžvilgiu? „Regitra“ pati sukuria sistemą, gyventojai joje klaidžioja ir dar turi moralų klausytis“, – susierzinimo neslėpė vairuotoja.

Kodai prieštarauja ES teisei?

Kitas vairuotojas, ketinęs Vokietijoje iš privataus asmens įsigyti nenaują automobilį „Ferrari 612 Scaglietti“, pasakojo sulaukęs vokiečio klausimo – kodėl jis, parduodamos mašinos savininkas, turėtų jam visiškai nežinomoje mūsų „Regitros“ sistemoje suvedinėti savo asmeninius duomenis?

Tačiau Vokietijos pilietį labiausiai pribloškė žinia apie SDK kodus. Jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl automobilio registracijai Lietuvoje nepakanka sandorio sutarties, kaip yra visoje ES?

„Sandoris neįvyko. Vokietis įtarė, kad Lietuvoje įdiegta sistema veikia prieš ES teisę, nes prieštarauja dviem iš trijų ES dimensijų – laisvam prekių ir kapitalo judėjimui, todėl žadėjo apie prieš ES nukreiptus Lietuvos veiksmus informuoti Europos Komisiją“, – pasakojo klaipėdietis.

Dėl kilusios sumaišties lietuvis patyrė ne tik piniginių nuostolių, bet ir neturtinę žalą.

„Juk teko atšaukti kelionę į Vokietiją. Iš pradžių mandagiai kalbėjęs vokietis vėliau pamanė, kad čia kažkoks sąmokslas, o paskui jau ėmė įtarti, kad turi reikalą su aferistu iš Rytų. Teko įrodinėti, kad pas mus įteisinta nauja tvarka. Nesuvokiu, kaip prieš ES teisę ir vertybes nukreiptą sistemą gali palaiminti pati valstybė, ES narė? Kaip ji gali apskritai valstybės vardu kenkti žmonėms, riboti jų pasirinkimus? Nemaloniausia buvo patirti tą pažeminimą neva esu kažkoks aferistas, užsimanęs brangios pavažinėtos mašinos“, – apmaudą liejo lietuvis.

Privatūs žmonės prieš valstybines įmones yra bejėgiai, jų niekas negina.

Panaikino ministro įsakymą

Raimondas Kivylius, advokatų kontoros „Averus“ partneris, patikino, kad nuostolių patiriantys gyventojai su valstybine įmone galėtų ir pasibylinėti.

„Tik tai yra brangus ir ilgai trunkantis dalykas. Tačiau kažkada juk buvo tie pirmieji vairuotojai, kurie drįso bylinėtis su savivaldybėmis ar magistralinius kelius prižiūrinčia valstybės įmone dėl sugadintų automobilių. Kažkada atrodė, kad dėl duobės kelyje neverta ieškoti teisybės, net jei ir sulaužei brangų savo automobilį. Visada būna pradžia. Teisminė praktika susiformuoja tik tuomet, kai kas nors ima pirmas ieškoti teisybės“, – priminė advokatas.

R.Kivylius buvo tas teisininkas, kuris ėmėsi mūsų šalyje dar neįprastos bylos.

„Buvo toks aplinkos ministro įsakymas visas eksploatuoti netinkamas transporto priemones, o tai reiškė, kad jos buvo apgadintos, pripažinti atliekomis. Pusę metų tokie automobiliai taip ir stovėjo. Už tūkstančių mašinų saugojimą ir laikymą buvo mokami didžiuliai pinigai. Žmonės negalėjo jomis naudotis, patyrė nuostolių. Tą kartą vežėjai susivienijo ir kreipėsi į advokatus. Mūsų kontora kreipėsi į Seimo narį, kuris, išanalizavęs situaciją ir teisės aktus, inicijavo ministerijos tvarkos panaikinimą. Kreipėmės į teismą, ir ministro įsakymas, kuris prieštaravo Konstitucijai ir kitiems teisės aktams, buvo panaikintas. Tuo atveju vežėjai vienijosi, ieškojo, kas jiems atstovautų. Privatūs žmonės prieš valstybines įmones yra bejėgiai, jų niekas negina“, – kalbėjo R.Kivylius.

Advokatas pastebėjo, kad pastaruosiuose „Regitros“ pranešimuose vis dėlto buvo kalbama apie tvarkos supaprastinimą verslininkams.

„Kiekvienas pilietis, gindamas savo teises, kartu ir formuodamas praktiką, gina ir visų kitų žmonių teises. Taip teisinę valstybę mes visi kartu ir kuriame. Aš spėju, kad „Regitra“ yra tik vykdytojas, o jei problema yra teisėkūroje, įmonė nelabai gal ir gali ką nors pakeisti. Tačiau tas, kas vykdo pareigas, gali į jas žiūrėti formaliai arba kūrybiškai. Gal „Regitros“ darbuotojai gali kažkur padėti varnelę, bet neprivalo, jie jos ir nedės. Jie gal ir gali tą pačią dieną patikrinti rezervacijų turinį, bet neprivalo, vadinasi, žmogus ir toliau lauks tris savaites eilėje. Klausimas – ar „Regitros“ darbuotojai išsakė pastabas vadovybei, ministerijai, Kelių direkcijai, kad sistema netobula? Kas dėl to daroma, kad sistema nebūtų trikdis žmogaus gyvenimui?“ – svarstė advokatas.

„Regitros“ darbuotojai neoficialiai užsimena, kad apie sistemos spragas trimitavo dar žiemą.

Esą naujosios sistemos kūrimo užuomazgos gimė dar buvusios Vyriausybės koridoriuose. Tačiau tik dabartinei šalies Vyriausybei teko įgyvendinti sukurptą naują tvarką.

„Ne kartą sakėme, raštus rašėme, perspėjome, kad laukia didelis ažiotažas, sistema neparuošta. Net prašėme nukelti įstatymo įgyvendinimą. Niekas neklausė“, – prasitarė vienas „Regitros“ darbuotojų.

Tai yra laisvo prekių judėjimo ribojimas Europos Sąjungoje. Neatmetame, kad dėl to kreipsimės į Europos Komisiją ir teismą.

Tvarką skųs teismui?

Jei ir pačios „Regitros“ darbuotojams nepavyko atlaikyti spaudimo iš viršaus dėl naujos sistemos kuo skubesnio paleidimo, kyla klausimas – kodėl žmonės dėl to turi patirti nuostolių?

Apie teismus dėl žemutinės grandies vartotojų teisių pažeidimo užsimena ir Seimo narė Ligita Girskienė. Tiesa, parlamentarė labiau akcentavo taršos mokesčio klausimą, tačiau paklausta, ar jai teko girdėti apie gyventojų priekaištus dėl „Regitros“ darbo, patikino, kad žmonių išsakomos kritikos išties yra daug.

Ligita Girskienė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

„Ką žmogui daryti – iš vienos pusės jį spaudžia į kampą ir užkrauna taršos mokesčiais už nenaują automobilį. O iš kitos pusės – jį pastato į eilę ir dar elgiasi ne kaip su žmogumi. Aplinkos ir Susisiekimo ministerijos pristatė planuojamus transporto taršos mokesčio pakeitimus. Pakeitimai palies faktiškai kiekvieną suaugusį šalies gyventoją, mat nuo 2025 m. planuojama taikyti vienkartinį taršos mokestį į Lietuvą iš kitų ES šalių įvežamiems automobiliams ir įvesti metinį automobilių taršos mokestį visiems automobilių naudotojams, o tokių yra apie 1,3 mln. Labiausiai neaišku, kodėl Vyriausybė pradėjo transporto taršos mažinimą nuo paprastų piliečių? Be to, kyla pagrįstas klausimas, ar „įvežimo mokestis“ neprieštarauja ES teisei, nes ES Teisingumo Teismas ne kartą pasisakė, kad iš kitų ES šalių įvežamų transporto priemonių apmokestinimas, kai toks apmokestinimas netaikomas vidaus rinkoje, prieštarauja Sutarties dėl ES veikimo nuostatoms“, – teigė L.Girskienė.

Seimo narė pastebėjo, kad Lietuvoje įvedinėjamos naujos tvarkos labiausiai smogia ne stambioms verslo kompanijoms, o būtent paprastiems žmonėms.

„Taršos mokestis smogs mažiausias pajamas turintiems žmonėms. Mes turime tokių stambių verslų, kurie nesumoka deramų mokesčių. Nors suprantu, kad automobilių taršos mokestis turi būti, bet gal ne toks, kokį siūloma įvesti. Valdžia siūlo persėsti į visuomeninį transportą. Aš esu ta, kuri važinėja senu automobiliu. Jo netekusi, nesugebėčiau autobusu nuvažiuoti pas mamą į Veiviržėnus, nes nėra autobusų. Didieji miestai susilieję su priemiesčiais. Kaip jaunai šeimai autobusu iš priemiesčių pasiekti didmiesčius, kai dar vaikus pakeliui reikia išvežioti po mokyklas ir darželius? O apie tai, kas dedasi prie „Regitros“ durų, teko skaityti spaudoje. Žmonės, įgiję nuosavybę, po mėnesį negali naudotis savo mašinomis. Tai yra laisvo prekių judėjimo ribojimas Europos Sąjungoje. Neatmetame, kad dėl šių tvarkų kreipsimės į Europos Komisiją ir teismą“, – kalbėjo Seimo narė.

Žada didinti vietų skaičių

Atsakydama į dienraščio klausimus apie publikacijoje aprašomas situacijas, „Regitros“ Skaitmeninių paslaugų valdymo skyriaus rinkodaros projektų vadovė Rūta Gudašiūtė leido suprasti, kad gyventojai ir toliau dirbs „Regitros“ darbą, ir niekas nesiruošia rezervacijos laukiančių žmonių informuoti, ar jų įvesti duomenys yra teisingi.

„Išaugus paslaugų poreikiui ir startavus naujai transporto priemonių savininkų apskaitos sistemai, atsirado papildomų procedūrų ir atitinkamai pailgėjo klientų aptarnavimo laikas, nuolat analizuojame procesus bei atliekame keitimus sistemose, kad procesai vyktų greičiau. Šiuo metu padaliniuose daugiausia aptarnaujame neužsiregistravusių klientų, tad mūsų planas išankstinėje registracijoje palaipsniui didinti vietų skaičių, kad klientai reikiamas paslaugas galėtų gauti jiems patogesniu metu ir nereikėtų atvykus į vietą laukti gyvoje eilėje“, – atsakyme į dienraščio klausimus rašė „Regitros“ atstovė.

Neįtikėtina, tačiau įmonės atstovės suformuluotas teiginys tarsi reiškia, kad klientai vizito į šią liūdnai pagarsėjusią įmonę jau lauks ne tris savaites, o dar ilgiau.

„Taip pat išankstinėje registracijoje planuojame atverti ne dviejų savaičių grafiką, o ilgesniam laikotarpiui“, – pažymėjo R.Gudašiūtė.

Niekas nesikeis

„Atsirasdavo asmenų, kurie piktnaudžiaudami fiktyviai užimdavo laisvas vietas, taip nepaliekant galimybių užsiregistruoti visiems norintiems. Todėl tai buvo viena iš priežasčių, kodėl liepos 15 d. buvo pakeista klientų aptarnavimo tvarka. Su šiais pakeitimais taip pat numatytas maksimalus rezervacijų skaičius: fiziniams asmenims – 1 rezervacija per dieną (3 per savaitę), o juridiniams asmenims – 3 rezervacijos per dieną (9 per savaitę)“, – apie skandalingą rezervacijos sistemą aiškino R.Gudašiūtė.

Gal derėtų gyventojų rezervacijų duomenis tikrinti tą pačią dieną, o ne likus trims valandoms iki atvykimo, prieš tai pralaukus tris savaites?

R.Gudašiūtė veikiausiai nesuprato šio klausimo esmės.

„Jei asmuo nenurodė tikslių duomenų arba nurodyti akivaizdžiai tikrovės neatitinkantys duomenys, vizito rezervacija yra atšaukiama likus ne mažiau kaip 3 valandoms iki rezervuoto atvykimo laiko ir apie tai informuoja asmens nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu“, – situaciją komentavo atstovė.

Panašu, kad kritikos numatytoms tvarkoms „Regitros“ vadovybė net nenori girdėti – taip nusprendė, ir viskas.

„Išankstinių vizitų registracijos grafikas nuolat kinta, dėl didelio užklausų srauto sunku užtikrinti, kad informavimas dėl netinkamai užpildytų duomenų būtų ypač greitas“, – teparašė atstovė.

Gyventojai nuo šiol turės kaip maldą „Tėve mūsų“ atmintinai išmokti visas „Regitros“ taisykles, generalinio direktoriaus įsakymus ir nuolat turės sekti jų atnaujinimus.

„Kalbant apie iš užsienio įvežto automobilio registraciją nuo gegužės mėnesio, pagrindiniai skirtumai yra tokie: dar prieš įvežant į šalį transporto priemonei reikės gauti SDK, nes be šio kodo jos nebus galima parduoti. Na, o pardavus transporto priemonę, t. y. sudarius sandorį, pirmiausia į „Regitrą“ turės kreiptis pirkėjas ir pranešti apie įgytą automobilį, o pardavėjas tai turės patvirtinti. Tik abiem pusėms patvirtinus nuosavybės pasikeitimą, pirkėjui gavus SDK (savininko deklaravimo kodą) bus galima kreiptis dėl automobilio registracijos. Trumpiau tariant – kiek transporto priemonės savininkų, tiek ir SDK kodų. Pati registracijos procedūra nesikeis“, – tvarką įvardijo R.Gudašiūtė.

Vadinasi, lietuviai išties užsienyje privalo maldauti automobilių pardavėjų, kad šie suvestų savo, kaip fizinio asmens, duomenis mūsų „Regitros“ tinklalapyje, ir gautų SDK kodą, nors šie kodai tarsi prieštarauja ES teisei.

Galima net suprasti, jog atlikti lietuviškas procedūras pardavėjai gali ir fiziškai atkeliavę į valstybės įmonę.

Pasak R.Gudašiūtės, įprastai visi klientai, kurie į „Regitrą“ atvyksta net ir be išankstinės registracijos, yra aptarnaujami iki darbo dienos pabaigos.

Tačiau visiškai priešingą situaciją viešai aprašė Paulius iš Utenos, internete palikęs komentarą apie „Regitros“ darbą.

Vyras tikino, jog Utenos padalinyje įsitikino, kad realiai interesantų srautus turintis reguliuoti išmanusis įrenginys yra išjungiamas 15 val. Vyras tuo įsitikino atvykęs į įmonę 15 val. 30 min.

„Kyla pasipiktinimas, ir eilinį kartą suprantame, kad žmonės, dirbantys šį darbą, sąmoningai 15 val. išjungia išmanųjį įrenginį, nesistengia dirbti, sąmoningai vilkina procesus, o blogiausia, kad neturi net paprasto žmoniškumo. Palikome automobilį aikštelėje ir kitą dieną vėl važiuosime, gaišime laiką per tai, kad „Regitros“ darbo laikas realiai baigiasi 15 val.“, – situaciją komentavo Paulius.

„Esi pensininkas – esi miręs“

Kaip ši naujoji „Regitros“ tvarka smogs dar vienai gyventojų grupei – pensininkams – byloja dar vienos pagyvenusios klaipėdietės automobilio pirkimo istorija.

Moteris, išsigandusi gresiančio taršos mokesčio, suskubo įsigyti jau turbūt paskutinį savo gyvenime automobilį.

„Gyvenu Skuode, ieškoti mašinos po Marijampolės ar Kauno turgus tikrai nesu pajėgi. Laimei, nedidelę mašinytę susiradau Klaipėdoje. Turiu klausimą „Regitrai“: kaip pensininkui, nelabai įgudusiam interneto vartotojui, susigaudyti jų tinklalapyje ir naujoje tvarkoje? Gal tegul pamėgina „Regitros“ darbuotojai įsivaizduoti, kaip aš einu į artimiausią biblioteką, prašau nuskenuoti pirkimo–pardavimo sutartį ir prašinėju darbuotojų man padėti gauti SDK kodą? Jei esi pensininkas – esi miręs?“ – širdo moteris.

Pensininkė mašiną pirko iš įmonės, ją įvežusios į šalį. Laimei, reikiamas registracijas „Regitros“ tinklalapyje jai padėjo atlikti automobilį pardavusios įmonės darbuotojas.

„Taip, mes dirbame „Regitros“ darbą. Viską suvedžiau, sukėliau, pažymėjau ir dar palydėjau moterį iki „Regitros“ durų. Tą dieną Klaipėdoje buvo 34 laipsniai karščio. Taip ir palikau klientę prie durų visą alpėjančią. Ne žmogui ši sistema. Anksčiau veikusi gyventojui buvo kur kas patogesnė. O jei norėta ją keisti, tai derėjo ne bloginti situaciją, o ją pagerinti. Išėjo atvirkščiai“, – išvadą priėjo automobilio pardavėjas.