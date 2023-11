Pribloškė mokyklos autobuso viražai: panašu į chuliganišką vairavimą

„Prilipo“ iš galo

Geltonos spalvos mikroautobuso „Iveco“ vairuotojas kitų eismo dalyvių dėmesį patraukė dar prie geležinkelio pervažos ties Kiškėnais.

„Vairuotojas tiesiog buvo prilipęs prie mano mašinos galo. Vos tik kirtau pervažą, iškart šoko mane lenkti. Nebūčiau atkreipusi dėmesio, jei atgal į eismo juostą autobusiuko vairuotojas nebūtų nusprendęs grįžti vos nebraukdamas man per veidrodėlį. Turėjau suktelėti į dešinę, nes vairuotojas man visiškai užkirto kelią, tiesiog stūmė mane iš savo juostos“, – pasakojo įvykio liudininkė.

Tuo metu šiuo keliu važiavo kitas, juodos spalvos mikroautobusas.

„Mokyklinio autobuso vairuotojas, aplenkęs mane, „prilipo“ ir prie šio autobusiuko galo. Tiesiog lipo ant kupros. Priekyje buvo matyti, kad bus ženklas, draudžiantis lenkti ir greičio ribojimas iki 70 km/val.“, – pasakojo vairuotoja.

Iš pažiūros buvo aiškiai galima įtarti, kad mokyklinis autobusiukas zvimbė kur kas didesniu greičiu nei leistina.

„Pamėginau pasivyti ir užfiksuoti numerius. Tačiau ties greičio ribojimo ženklu privalėjau sumažinti greitį, kiek tolėliau yra vieta, kur dažnokai būna pastatomas trikojis greičio matuoklis. Autobusiukai, lyg sulipę, nušvilpė, labai greitai atsilikau nuo jų“, – pastebėjo vairuotoja.

Šoko prieš nosį

Vis dėlto moteris pamėgino užfiksuoti autobusiuko manevrus.

„Mokyklinio autobusiuko vairuotojas vieną mašiną aplenkė, iššokdamas į priešpriešą tuo metu, kai atvažiavo kita mašina. Prieš posūkį, artėjant prie Dovilų, jis iššoko antrą kartą. Ir vėl jam prieš nosį judėjo kitas automobilis. Du kartus tokie pat manevrai ir dar skuodžiant dideliu greičiu. Ar čia tikrai viskas normalu?“ – šiurpo moteris.

Įvažiavusi į Dovilus, moteriškė nusprendė sustoti prie mokyklinio autobusiuko ir įsitikinti, ar juo buvo vežami vaikai.

„Numerius užfiksavau. Tačiau prie parduotuvės ir autobusų sustojimo vietoje stovėjo du geltoni autobusiukai. Tačiau ne tais numeriais“, – patikino vairuotoja.

Laukia pokalbis

Susisiekus su Dovilų pagrindine mokykla, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Kontrimienė patvirtino, kad užfiksuotas autobusiukas priklauso mokyklai.

„Vairuotojas šiuo keliu kartais grįžta važiuodamas iš įmonės „Vlantana“. Jis veža ukrainiečių vaikus, kurie ten gyvena“, – tikino ugdymo įstaigos atstovė.

Moteris aiškino, kad seniau įsigytuose autobusiukuose yra greičio ribojimas iki 90 km/val.

„Šis autobusiukas yra naujesnis. Neseniai jį gavome. Jame yra įranga, ribojanti greitį iki 100 km/val. Tačiau tikrai, žinau tą vietą, ten greitis ribojamas iki 70 km/val.“, – patikino moteris.

J. Kontrimienė šiurpo išgirdusi, kaip mokyklinio autobusiuko vairuotojas atliko lenkimo manevrą.

„Čia į chuliganišką vairavimą panašu. Jei dar būtų taip važiavęs su vaikais, tai jau visiškai blogai būtų buvę. Mano dėmesį taip pat būtų patraukęs toks vairavimas. Šį kartą jis važiavo vienas, o jei būtų buvę vaikai? Vairuotojo laukia rimtas pokalbis“, – vakar tikino J. Kontrimienė.

Moteris teigė, kad anksčiau skundų dėl kelyje mėgstančių „paskraidyti“ autobusiukų vairuotojų nesulaukdavo.

„Tais pačias autobusiukais keliauja ir mokytojai. Būtų jau kam nors užkliuvę. Bet šiuo atveju jis važiavo vienas, gal per daug atsipalaidavo. Bet tai nieko nereiškia. Nors jis patyręs, vyresnio amžiaus vairuotojas, išvažinėjęs visą Europą. Gal dėl to labai drąsiai jaučiasi? Tačiau rimto pokalbio dėl to neišvengs. Nebejuokinga situacija, juk mokyklos vardui tokie dalykai garbės nedaro“, – reziumavo J. Kontrimienė.