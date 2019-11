Prašo didesnių atlyginimų: Klaipėdos politikai pluša veltui?

Pluša ir naktimis

Tokį siūlymą pateikė Audrius Petrošius, pirmą kartą šiais metais išrinktas į miesto tarybą.

"Reikia pripažinti, jog sudėtinga pritraukti jaunus žmones į politiką. Kanceliarinės išmokos yra skirtos tik tarybos nario veiklai, už jas negali nupirkti šeimai valgyti. Kalbu apie atlyginimą. O jis vidutiniškai per mėnesį sudaro apie 50 eurų. Vieną mėnesį atlyginimas siekia 25 eurus, kitą – 60 eurų. Įstatyme yra numatyta, jog už darbą yra mokama. Tik už ką mokama ir kokia tvarka, kiekviena taryba numato savarankiškai", – aiškino Klaipėdos miesto tarybos narys A.Petrošius.

Būdamas Nuolatinės komisijos reglamentui rengti bei koreguoti narys, A.Petrošius puikiai žino, kad šiuo metu politikams alga mokama tik už tą laiką, kurį jie praleidžia dirbdami taryboje, komitetuose ir komisijose.

"Į apmokėjimą nėra įtraukiamas pasiruošimas posėdžiui, kai tenka skaityti dokumentus. Aš suprantu, jog patyrę politikai, taryboje dirbantys ne vienerius metus, į dokumentus gali tik akį užmesti. Jiems viskas aišku. O man – neaišku. Kartais tenka dokumentus skaityti naktimis", – savo argumentus dėstė politikas.

Tačiau išklausius tokį tarybos nario pasisakymą, kyla klausimas: ar biudžeto lėšų trūks plyš prireikė kokybiškam tarybos nario darbui, ar dėl to, jog kai kas ko nors neišmano ir negeba greitai suvokti?

Skaičiai: jei taryba apsispręs, jog politikams per mėnesį turi būti užmokėta už 40-ies valandų darbą, kiekvieno jų alga sieks 320 eurų. (Vytauto Petriko nuotr.)

"Jei mes ir toliau turėsime tokią situaciją kaip dabar, dar labai ilgą laiką nepritrauksime į tarybą jaunų žmonių. Jei jiems teks rinktis tarp darbo, pajamų, šeimos išlaikymo ir politikos, jie rinksis darbą", – kalbėjo A.Petrošius.

Per metus – 156 tūkst. eurų?

Tarybos narys siūlo į apmokėjimą įtraukti iki 60 valandų apmokamo darbo per mėnesį.

Pasak A.Petrošiaus, kiek realiai dirbo, tarybos narys, kiekvienas politikas deklaruotų savarankiškai.

Kiek tokia naujovė kainuotų miesto biudžetui?

Aiškėja, jog nemažus pinigus.

Šiuo metu viena tarybos nario darbo valanda įkainota 8 eurais ir 3 centais.

Patvirtinus 60-ies valandų apmokėjimą, iš miesto biudžeto kiekvienam nariui per mėnesį papildomai reikėtų sumokėti 480 eurų.

Pridėjus šiuo metu mokamą atlyginimą ir priskaičiavus per 300 eurų mokamas kanceliarines išmokas, išeitų, jog miesto politikas kas mėnesį biudžetui atsieitų apie 800 eurų.

Iš 31 tarybos nario tarybos nario atlyginimas nemokamas merui, vicemerams, dalis politikų yra atsisakę atlygio.

Įžvalgos: A.Petrošius mano, kad, jei ir toliau bus tokia pat situacija, dar labai ilgą laiką į tarybą nenorės eiti jauni žmonės. (Vytauto Petriko nuotr.)

Tačiau preliminariai per vieną kadenciją atlygio už darbą pageidauja apie 15–16 politikų iš 31.

Vadinasi, per mėnesį miesto biudžeto pinigais turėtų būti išleidžiama apie 13 tūkst. eurų tarybos narių išlaidoms ir atlyginimui apmokėti.

Per metus ši suma pasiektų įspūdingą ribą – 156 tūkst. eurų.

Tiesa, pats A.Petrošius tikina, jog sutiktų ir su mažesne suma, jį tenkintų ir 300 eurų atlyginimas.

"Aš tik siūlau 60 valandų, bet galima sutarti, jog būtų 40 valandų apmokamo darbo. Tuomet būtų galima susirinkti apie 300 eurų, maksimaliai išnaudojant valandas", – pinigus skaičiavo A.Petrošius.

Ruoštis – 4 valandos

Ilgametė tarybos narė, Reglamento komisijos pirmininkė Judita Simonavičiūtė patikino, jog šiuo metu komisija yra sulaukusi net kelių tarybos narių siūlymų keisti tarybos reglamentą.

"O jis negali būti kaitaliojamas kas mėnesį. Dėl to mes frakcijų paprašėme aptarti siūlymus ir pateikti nuomones. Tarybos nariai šiuo metu yra pateikę kelis atskirus siūlymus, nusprendėme, kad juos svarstysime komisijos posėdžiuose dalimis. Be A.Petrošiaus, ir aš pateikiau siūlymą, tačiau į situaciją norėčiau pažvelgti kitaip. Iš tiesų tarybos narys už savo mandatą yra atsakingas 24 valandas per parą. Tiesa, jog tarybos nariams reikia ruoštis posėdžiams, nors patys posėdžiai trumpėja, bet tai reiškia, jog politikai turi daugiau dirbti savarankiškai. Aš siūlau nedidinti 40-ies valandų per mėnesį skaičiaus. Pagal mano tyrimus, maždaug apie 10 valandų tarybos narys per mėnesį praleidžia posėdžiuose. Tačiau įteisinti pasirengimą posėdžiams reikėtų", – nuomonę išsakė J.Simonavičiūtė.

Judita Simonavičiūtė / Vytauto Petriko nuotr.

Kas apskaičiuotų ir realiai įvertintų – dirbo ar nedirbo tarybos narys, ar tikrai jam turėtų būti mokama viena ar kita suma?

"Siūlau, kad pasirengimui posėdžiams būtų numatyta iki keturių valandų, už kurias gali būti mokamas atlyginimas. Manau, jog turime susitarti dėl tam tikrų dėmenų. Bet nereikėtų viršyti keturių valandų, kad jaustume tam tikras ribas ir tai netaptų laisva interpretacija", – paaiškino I.Simonavičiūtė.

Siūlo mokėti už savaitę

Politikos senbuvė paaiškino, kodėl, jos galva, iš tiesų vieniems politikams reikia daugiau laiko susipažinti su medžiaga nei kitiems.

"Pavyzdžiui, Nina Puteikienė, kuri yra be frakcijos, tikrai gali daugiau gaišti laiko dokumentų analizei. Tie politikai, kurie turi gausesnę frakciją, turi ir daugiau kolegų, kurie deleguoti į komitetus. Mes frakcijoje aptariame ir sužinome daugiau informacijos nei kiti", – pastebėjo I.Simonavičiūtė.

Iš viso, tarybos narės požiūriu, politikams turėtų pakakti vos 10-ies, bet tikrai ne 60-ies valandų apmokamam darbui.

"Aš manau, kad politikai atėjo dirbti visuomeniniais pagrindais, o ne gauti už tai atlyginimą. Tačiau sutinku, kad 40 valandų jau tikrai užtektų. Tai yra visa savaitė. Frakcija palaikė mano siūlymą", – pasakojo I.Simonavičiūtė.

Politikė įsitikinusi, kad, įtvirtinus 40-ies apmokamų valandų tvarką, tarybos išlaikymui papildomai netektų prašyti pinigų iš biudžeto.

"Aš klausiau, kiek tai kainuoja. Numatytos sumos mes neišnaudojame. Vidutiniškai algą ima 15–16 politikų. Kol kas mes išsitenkame numatytose ribose. Man per mėnesį galbūt užtektų 16–18 valandų, o A.Petrošiui gal ir 40-ies reikėtų. Bet į tarybą mes ėjome visuomeniniais pagrindais, ne tam, kad užsidirbtumėme", – pastebėjo I.Simonavičiūtė.

Teikia kitus siūlymus

Kol kas politikų piniginės klausimas dar liks svarstomas komisijose, komitetuose, vis dėlto galutinį žodį šiuo klausimu tars taryba posėdžio metu.

Tačiau Reglamento komisija yra sulaukusi ir kitokių siūlymų keisti tarybos reglamentą.

Tarybos narė Alina Velykienė siūlo trumpinti tarybos sprendimų projektų pateikimo laiką iki 10 darbo dienų, kai dabar šis terminas siekia 15 darbo dienų.

Kiti du tarybos nariai siūlo ilginti terminą iki 5 darbo dienų, kada būtų skelbiamos komitetų darbotvarkės.

"Šiuo metu tarybos sprendimų projektai turi būti paskelbiami prieš tris savaites. Reglamento komisija siūlo trumpinti šį terminą iki dešimties dienų, už tai ir balsavo. Mano nuomone, kuo ilgesnis terminas projektams pateikti, tuo didesnės galimybės visuomenei susipažinti su projektais. Nuo to momento, kai projektas yra paskelbtas, jis tampa viešu. Tokiu atveju kiti tarybos nariai, kurie gal nebuvo susipažinę ir svarstę jo komitetuose, gali susipažinti", – pastebėjo tarybos ir mero sekretorius Modestas Vitkus.

Siūlymui trumpinti komitetų darbotvarkių pateikimo laiką Reglamento komisija nepritarė.