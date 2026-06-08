 Poilsiautojai skundžiasi: trumpas apsilankymas prie jūros dabar kainuoja gerokai daugiau

Poilsiautojai skundžiasi: trumpas apsilankymas prie jūros dabar kainuoja gerokai daugiau

2026-06-08 15:52
Ramunė Bandzienė (LNK)

Pabrango automobilių statymas prie pačios lankomiausios pajūrio vietos – Olando Kepurės. Antra ir kiekviena paskesnė valanda kainuoja net 3,50 euro – brangiausiai pajūryje. Klaipėdos rajono valdžia sako taip reguliuojanti srautus.

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Nuo politikos
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Kad pamatytum Olando Kepurės skardį ir čia pasivaikščiotum pajūriu, dabar tenka gerokai paploninti piniginę. Prie lankomiausios pajūrio vietos, pritraukiančios apie pusę milijono žmonių, nuo birželio pasikeitė automobilių stovėjimo įkainiai.

Dabar pirma valanda kainuoja 2,50 euro, o kiekviena paskesnė – net 3,50 euro.

„Dabar tikrai labai brangu, įdomu, ar spėsime per valandą nueiti pirmyn ir atgal“, – svarstė poilsiautoja.

„Pigiau nebus vis tiek. Kuo toliau, tuo geriau gyvensime“, – kalbėjo poilsiautojas.

„Šiais laikais viskas brangu, ką čia gali ginčytis – neužginčysi“, – sakė moteris.

LNK stop kadras

„Brangoka, sakyčiau. Aišku, pajūrio zona, vėlgi ekologija, tvarumas, visa kita“, – svarstė poilsiautoja.

Klaipėdos rajono politikai apskaičiavo, kad valandos pakanka nuo apžvalgos aikštelės vaizdais pasigėrėti ir grįžti iki automobilio.

„Srautų reguliavimo tikslu padarėme nuo antros valandos stovėjimą brangesnį, kad žmonės, pabuvę čia, išvažiuotų ir užleistų kitiems stovėti. Aikštelė nėra didelė“, – aiškino Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus.

Kadangi netoli yra dar penkios automobilių stovėjimo aikštelės ir kur kas didesnės nei prie Olando Kepurės, poilsiautojai raginami naudotis jomis.

LNK stop kadras

„Pačioje Karklėje yra keletas aikštelių, kur kaina tris ir daugiau kartų pigesnė. Kur stovėjimas už valandą kainuoja 1 eurą ar 60 centų. Tai tikrai galima ten pasistatyti ir pajūriu einant prieiti prie Olando Kepurės“, – teigė V. Butkus.

Aikštelėje prie Olando Kepurės jau greitai pažeidėjus kameromis gaudys automatinė fiksavimo sistema. Klaipėdos rajono valdžios teigimu, už automobilių stovėjimą surenkami pinigai toli nuo pajūrio nenukeliauja.

„Vienas dalykas – bus naujos aikštelės įrengimas. Kitas – šiemet įrengėme ir naujus tualetus, kurių čia nebuvo. Taip pat Karklės paplūdimyje, nors jis laukinis, nupirkome ir pastatėme persirengimo kabinas“, – pasakojo V. Butkus.

LNK stop kadras

Klaipėdos rajonas už stovėjimą mokamose aikštelėse pajūryje pernai surinko apie 120 tūkst. eurų.

Palanga kasmet gerokai praturtėja. Surenka per 1,5 milijono eurų.

„Atvažiuoji – pagalvės mokesčiai, visur mokėti už parkavimą. Tai einame kelis kilometrus, pasilikę mašiną prie gyvenamosios vietos, ir nesukame galvos, kuo arčiau pasistatyti“, – sakė poilsiautojas.

Kurorte norintys neišlaidauti gali rinktis tris nemokamas aikšteles.

„Tai Taikos gatvėje 2, ten yra puikiai sutvarkytos nemokamos aikštelės su elektros pakrovimu. Man asmeniškai netoli iki jūros – 15 minučių“, – sakė Palangos viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnybos vadovas Algimantas Bluškis.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Rinkliavų Palanga nekeičia trejus metus.

„Pigiausiai mašiną laikyti kainuoja 80 centų už valandą geltonojoje zonoje, o brangiausia – 2,20 euro žaliojoje zonoje. Tai yra Palangos senamiestis ir miesto centrinė dalis“, – aiškino A. Bluškis.

Neringoje brangiausia stovėjimo zona apima centrinę Nidos dalį. Čia lengvųjų automobilių stovėjimas kainuoja 3 eurus už valandą.

Tačiau Neringa sako praplėtusi žaliąją zoną, kur už valandą reikia mokėti 1 eurą. Dar 50 centų pigiau automobilį palikti galima mėlynojoje zonoje.

Šiame straipsnyje:
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Klaipėdos rajonas
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Vytautas Butkus
parkavimo kainos
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Automobilių stovėjimo aikštelės
rinkliava

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Komentarai

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Baltijos Jūra labiausiai užterštų sąrašo viršuje, ,,,,,,,
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0
Pinigų lietus
Aš tai vietoj to kad už viską pajūryje mokėti ir laukti už viską baudų, renkuosi atostogauti užsienyje. Tai čia tik susidaro iliuzija kad surinko pinigų iš turistų, o realiai gaunasi kad žmonės renkasi užsienį ir daug didesni pinigai išeina iš Lietuvos visam laikui. Aš noriu atostogauti o ne skaičiuoti ar spesiu ar nespesiu, nubaus, nenubaus - čia man ne atostogos su tokiomis mintimis
3
0
Bumbulis
Ko ten važiuot? Pigiau, paprasčiau, skaniau turkijoj savaitę pailsėt nei porą dienų kažkokioj palangoj. Olando kepurė gražu, tik kiek kartų per dešimtmetį ten lankotės? Vieną? Nu jeigu bapkių neturit kur dėt ir poilsio nesinori, kodėl gi ne. hahaha kuras laikas parkingas pagalvės mokestis šaltibarščiai už 15 eurų, tikros karališkos atostogos. aš žmogus praktiškas renguos pigesniu variantus.
6
0
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