Provokatoriai siautėja ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir braunasi į butus

Už durų – dvi moterys

Klaipėdietis Audrius pasakojo, kokiais būdais grupelė provokatorių, siekdami surinkti parašus referendumui, kuriuo būtų inicijuojamas Konstitucijos pakeitimas, "apdirbinėja" klaipėdiečius.

"Ieškoma nesusipratusių ir situacijos neišmanančių žmonių. Ir mes sulaukėme skambučio į savo buto duris. Prie jų stovėjo dvi moterys, renkančios parašus. Nustėrau išvydęs, kad jų atsineštuose lapuose buvo pasirašę kone visi mano kaimynai, tik vienas buvo išbraukęs savo pavardę", – situaciją pasakojo klaipėdietis.

"Atvykėlės kalbėjo emocionaliai, bėrė žodžius, įtikinėjo, kad būtina surinkti parašus. Aiškinta, kad piliečiai referendumu savo valią galėtų išreikšti surinkus ne 300 tūkst., o 100 tūkst. parašų. Demokratija yra demokratija, pagalvojau, kad gal tai ir nėra blogai", – pasakojo vyras.

Tačiau į rankas paėmus parašų rinkėjų lapus, vyras išvydo, kad prašoma pasirašyti ir už labai rimtą Konstitucijos pakeitimo dalį, dėl kurio gali susvyruoti Lietuvos valstybingumas.

"Man įsiminė šių moterų ištarta frazė: "Užteks iš mūsų tyčiotis, reikia keisti valdžią." Tai išgirdęs aš lyg atsibudau. Supratau, kad siekiai čia gali būti kitokie. Prašant padėti parašą niekur nebuvo užsiminta, kad parašai renkami už tai, kad vos vienas ketvirtadalis Seimo narių galėtų keisti Konstituciją. Ką tai reiškia? Išeitų, kad 35 seimūnai įgytų teisę keisti pagrindinį šalies įstatymą? Gal jie nuspręs pakeisti valstybinę kalbą į rusų, o gal nuspręs inkorporuoti Lietuvą į Rusijos Federacijos sudėtį?" – nuogąstavo klaipėdietis.

Klaipėdietis patikino, jog vos tik parodė, kad abejoja atvykėlių tikslais, moteriškės susirinko lapus ir pasuko pro duris.

"Ieškoma patiklių, mažiau išprususių žmonių. Savo namuose mes norime kuo greičiau atsikratyti neprašytu svečiu, todėl veikiausiai daugelis net neskaito, kur pasirašo. Reikia perspėti senyvo amžiaus žmones, ypač rusakalbius. Kiekvienas savo valią turime išreikšti tik itin įsigilinę, už ką pasirašome", – perspėjo klaipėdietis.

Norint paveikti protus, logikos nereikia, reikia patraukti emociškai. O kur emocijos, vietos logikai nėra. Taip įvyksta protų pavergimas.

Retorika – vis agresyvesnė

Parašų rinkėjų formuluotė skamba taip: "Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų."

Dienraštis "Klaipėda" publikacijoje "Troliai vėl manipuliuoja rusų korta" įvardijo, kas slepiasi po šiomis iniciatyvomis.

Politinė grupuotė vienur vadinama "Teisingumo aušra", kitur – "Žarijos teisingumo sąjūdžiu". Šios grupuotės veikėjai jau išgarsėjo vojažu pas Baltarusijos diktatorių Aliaksandrą Lukašenką neva suderinti tarpusavio šalių santykių.

Vienas šio parašų rinkimo iniciatorių Edikas Jagelavičius yra už šnipinėjimą Rusijai teisto Algirdo Paleckio bendražygis.

Dar vienas A.Paleckio bendražygis yra Viačeslavas Titovas – Klaipėdos tarybos nario mandato netekęs ir bylos už partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo niekinimą sulaukęs pilietis.

Pokalbio su A.Paleckiu vaizdo įraše "YouTube" kanale V.Titovas atvirai pareiškė, jog "dabartinė valdžia bijo, kad mes galime ateiti ir pasiimti valdžią".

Įrašu dalintasi socialinio tinklo paskyroje "Komitetas "Rusiškai kalbanti Klaipėda" ("Комитет "Русскоговорящая Клайпеда").

"Peržvelgus šios paskyros platinamą informaciją, akivaizdu, kam dirba jos kūrėjai. Tai, kas šiuo metu vyksta socialiniuose tinkluose ir "YouTube" kanale, akivaizdžiai rodo, kad lietuviai per mažai skiria dėmesio ir akylumo situacijos įvertinimui. O situacija yra pavojinga. Vyksta karas – Ukrainoje žūsta šimtai civilių, o kai kas socialiniuose tinkluose visais įmanomais būdais skalbia lietuvių smegenis, įtikinėdami, kad Rusijos karui yra pateisinimų. Nėra jokių pateisinimų", – akcentavo visuomenininkas Erlandas Paplauskis, socialiniame tinkle aktyviai reiškiantis savo nuomonę.

Įspėjimas už laivo pasiuntimą

Klaipėdiečio manymu, prorusiškos politikos propaganda liejasi laisvai, o kai kurie socialinio tinklo "Facebook" komandos sprendimai verčia gūžčioti pečiais.

"Rusų tarnybos aktyvios kaip niekada. Interneto troliai paleidžia savo "botus" ir kuo aktyvesnis esi socialiniuose tinkluose, tuo greičiau pats gali tapti taikiniu. Man nutiko kuriozinis dalykas. Po nuomonėmis ar pasidalintomis publikacijomis žymėjau feisbuke paplitusį jaustukų derinį – Rusijos vėliavos, laivo, žmogeliuko, rankos su pakeltu viduriniuoju pirštu ikonų derinį. Tokį ikonų derinį žmonės naudoja feisbuke visame pasaulyje kaip atitikmenį garsiai frazei apie rusų karinį laivą. Palikau kelis tokius komentarus ir netrukus gavau perspėjimą iš feisbuko, kad mano komentarai yra "spamas" – šiukšlės", – stebėjosi E.Paplauskis.

Perspėjimas: feisbuke populiarus jaustukų ikonų derinys, reiškiantis frazę apie rusų karinį laivą, gali atsirūgti laikinu paskyros blokavimu. Feisbuko nuotr.

Vyras patikino, kad jei Lietuvoje nėra kam stebėti socialiniuose tinkluose skleidžiamos akivaizdžios antivalstybinės ir antidemokratinės propagandos, tai daro patys piliečiai.

"Daugybė mano feisbuko draugų žymi tam tikras nuomones ir platinamas Rusijos televizijų naujienas kaip melagienas, apie tai pranešama feisbuko komandai. Tačiau jokių reakcijų. Teroristinės valstybės skleidžiama informacija jau peržengia visas ribas. Kol kas rusų tarnybų troliai aiškiai pirmauja šioje kovoje", – pastebėjo E.Paplauskis.

Už frazės apie rusų karinį laivą vertinimą jaustukų ikonomis E.Paplauskis buvo oficialiai feisbuko įspėtas, kad jo paskyrai gali būti taikomi apribojimai.

"Kodėl Klaipėdoje prieš keletą metų reikėjo skandalo dėl svastikos? Kam tiek aistrų kelta dėl jos legalizavimo? O todėl, kad rusai įgytų svertų ateiti ir "išlaisvinti" Klaipėdą nuo fašistų. Rusų planas toks ir yra – esą Baltijos šalyse veikia nacių judėjimas, ir lietuvius būtiniausiai reikia išlaisvinti. Atsiranda pagrindas įvykdyti "denacifikaciją", – nuomonę išsakė E.Paplauskis.

"Norint paveikti protus, logikos nereikia, reikia patraukti emociškai. O kur emocijos, vietos logikai nėra. Taip įvyksta protų pavergimas", – sako E. Paplauskis.

Uždarinėja portalus

Lietuvos radijo ir televizijos komisija buvo įspėjusi beveik 60 interneto svetainių, platinančių propagandinius rusų kanalų įrašus, pašalinti skleistą informaciją. Tai padaryti svetainės privalėjo per penkias dienas.

Kelias savaites stebint minėtame sąraše atsidūrusius portalus, į akis krenta tai, kad dalis jų net ne tik nešalino prieštaringos informacijos, o ją tik gausino – Rusijos valstybinių televizijos kanalų medžiaga buvo skleidžiama kuo plačiau, prorusiškų politikų pasisakymai iš "YouTube" kanalo kuo skubiau buvo keliami į portalų platformas.

Tiesa, dalis portalų iš karto sulaukė sankcijų. Sąraše – tiek lietuviški, tiek rusiški portalai.

Prieiga prie keliasdešimties tinklalapių buvo apribota įvertinus Interneto žiniasklaidos asociacijos (IŽA), Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, taip pat ir Valstybės saugumo departamento siūlymus.

Šiuo metu jau nebeveikia portalai "laisvaslaikrastis.lt", "sputniknews.lt", "sputniknews.ru", "lenta.ru", "ria.ru", "ria.ru/lenta", "rbc.ru", "rt.com", "kremlin.ru", "smotrim.ru", "nepriklausomizurnalistai.eu", "kazimierasjuraitis.lt", "ausra.info", "3min.lt", "20min.lt", "tvzvezda.ru" ir daugelis kitų.

Tačiau ir toliau veikia "bukimevieningi.lt", kuriame kone kasdien platinamos Vaido Lekstučio kalbos.

2017 m. prorusiškomis pažiūromis garsėjantis V.Lekstutis sulaukė Klaipėdos miesto apylinkės teismo verdikto. Už tai, kad lietuvių trėmimus į Sibirą vadino nekaltu smegenų prasivėdinimu, V.Lekstutis pripažintas kaltu, jam teismas skyrė laisvės apribojimą metams. Prieiga buvo apribota prie portalų "ekspertai.eu", "baltnews.ru".

Tačiau portalai "musutv.lt", "neredaguota.lt", "pressjazz.tv" tebeveikia, nors buvo minimi teisėsaugininkų stebėsenos sąrašuose.

Antradienį portalas "klaipeda1945.org" dar veikė, tačiau kitą dieną prieiga jau buvo apribota.

Įspėja dėl gegužės 9-osios

Kai kurie uždarytų portalų administratoriai skubiai ėmė perkelti informaciją į feisbuke sukurtas paskyras.

"Vieni pritilo, kiti dar aktyviau ėmė reikštis. Nepritils aiškūs ir jau senokai identifikuoti veikėjai. Pastebėjau, kad kai kurie "maršistai" ėmė dėlioti ukrainiečių vėliavėles. Bet agresyviausiai dirba rusų specialiųjų tarybų troliai. Aš nelabai suprantu mūsų šalies teisėsaugos, vyksta karas, vadinasi, bet kokios antivalstybinės ir antidemokratinės veiklos ribojimas yra būtinas. Ką veikia VSD? Negi rusų penktosios kolonos gali veikti netrukdomos?" – retoriškai klausė E.Paplauskis.

Visuomenininkas akcentavo, kad atpažinti pavojų valstybingumui keliančią veiklą nėra sudėtinga.

"Metodai labai paprasti – įtikinėjama, kad koronavirusas išgalvotas, žmonės esą verčiami skiepytis, varžomos laisvės, minima segregacija, po to prasideda visapusiška valdžios sprendimų kritika. Nesvarbu prieš ką, svarbu, kad žmogus būtų nuteiktas prieš. Valdžia bloga, teisėsauga bloga, NATO – grėsmė, Europos Sąjunga išsigimė. O po to jau užtenka ir to, esą ukrainiečiai implantuoja žąsims "čipus" į smegenis, kad jos užpultų Rusiją. Norint paveikti protus, logikos nereikia, reikia patraukti emociškai. O kur emocijos, vietos logikai nėra. Taip įvyksta protų pavergimas", – pastebėjo E.Paplauskis.

Jis vis dėlto džiaugėsi didžiosios daugumos rusakalbių klaipėdiečių nuosaikiomis nuotaikomis.

"Stebėjau jų grupes feisbuke ir mačiau daugybę mūsų rusakalbių, aiškiai palaikančių Ukrainą. Tačiau aš įžvelgiu vieną grėsmę. Gegužės 9-ajai reikėtų ruoštis. Reikia apsaugoti tuos karo veteranus, kurie norės ateiti prie paminklo su gėlėmis. Tegul eina, tačiau reikia viską padaryti, kad neįvyktų kokių nors provokacijų. O būtent taip ir veikia priešiškos spec. tarnybos. Yra ir daugiau idiotų, kuriems patiems šaus į galvą visokių nesąmonių", – perspėjo E.Paplauskis.

Komentaras

Aliona Gaidarovič, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacinės stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja:

Kiek ilgai bus pasiekiamas portalas "bukimevieningi.lt"? Manau, neilgai. Policijos nurodymu buvo kreiptasi į interneto tiekėjus dėl tam tikrų portalų prieigos panaikinimo. Yra visas sąrašas tokių portalų. O interneto tiekėjų taip pat yra per 80. Vieni interneto tiekėjai reaguoja greičiau, kiti lėčiau. O ir patys portalų valdytojai mėgino ginčyti policijos nurodymą. Todėl baigiamas pildyti tokių portalų sąrašas, jų gali būti apie 100. Su šiuo sąrašu kreipiamasi į teismą, ir jų veikla, tikimės, bus sustabdyta visam laikui.