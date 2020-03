Paskelbta Klaipėdos jūrų uosto vadovo atranka

Būsimajam Klaipėdos uosto vadovui keliamas reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonėje, kurioje dirbtų ne mažiau kaip 50 darbuotojų. Pretendentai turės pateikti savo, kaip būsimo įmonės vadovo, veiklos programą.

Kandidatai į šias pareigas dokumentus gali teikti iki kovo 27 dienos imtinai.

Susisiekimo ministerija sausio pradžioje pradėjo pirmą kandidatų vadovauti Klaipėdos uostui paieškos etapą, kurio metu atranka vykdoma bendradarbiaujant su personalo atrankos agentūra „Amston“.

Skelbta, kad per mėnesį pritraukus kandidatus, ministerija paskelbs konkursą, per jį kandidatai dokumentus galės pateikti per dvi savaites.

Nuolatinio vadovo uostas neturi nuo pernai kovo, kai buvo atleistas Arvydas Vaitkus. Tuo metu buvęs susisiekimo ministras Rokas Masiulis suabejojo, ar su „valstiečiais“ kandidatavęs uosto direktorius liktų nešališkas įmonių, parėmusių jį per savivaldos ir Klaipėdos mero rinkimus, atžvilgiu.

A. Vaitkus sakė, kad buvo atleistas dėl politinių motyvų, bet jo skundai teismams buvo atmesti.

Laikinai uostui vadovauja infrastruktūros direktorius Vidmantas Paukštė.