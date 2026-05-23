Pasirengimas veikti grėsmių sąlygomis

„Buvo atliekami lengvosios ginkluotės (automatinių šautuvų ir kulkosvaidžių) bei artilerinės ugnies šaudymai. Abiejų šaudymo etapų metu koncentravomės į antvandeninių taikinių naikinimą. Žinoma, lietuviški orai nelepino – pradėjus šaudymą, mus užklupo lietus su sniegu. Tačiau tai nesutrukdė įvykdyti užduočių, nes privalome būti pasirengę veikti įvairiomis oro sąlygomis. Šaudymai vyko iš skirtingų laivų, išsirikiavusių formuotėje ir turėjusių savo šaudymo perimetrus“, – teigė patrulinio laivo P11 „Žemaitis“ vadas komandoras leitenantas Giedrius Mikalauskas.
Mokymų metu buvo atliekami koviniai šaudymai, treniruojamasi vykdyti karo laivų taktinį manevravimą, jūrinės aplinkos stebėjimą bei kritinės infrastruktūros apsaugą.
Taip pat buvo vykdomos krovinio ir kuro perdavimo jūroje procedūros.
Mokymuose dalyvavo visa Lietuvos karinių pajėgų (LKP) karo laivų flotilė.
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