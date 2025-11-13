Pasirašyta darželio Dercekliuose darbų vykdymo sutartis: prasideda paruošiamieji statybos darbai

„Nors mūsų pagrindinis tikslas yra gerinti ugdymo sąlygas ir plėsti jo prieinamumą vaikams, tačiau tikrai ne mažiau svarbu ir prisidėti prie visos bendruomenės stiprinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo Klaipėdos rajone. Modulinių pastatų įrengimas mums nėra nauja praktika – tai greitas, modernus ir tvarus sprendimas, leidžiantis efektyviai reaguoti į augančius bendruomenės poreikius. Džiaugiamės, galėdami pranešti džiugią žinią Priekulės seniūnijos gyventojams“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Rangovas atliks darbus, kurių vertė siekia kiek daugiau nei 370 tūkst. eurų. Tarp jų – sklypo sutvarkymas, privažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų ir būsimo modulinio pastato monolitinių aikštelių įrengimas. Taip pat ir visos sklypo teritorijos pritaikymas vaikų darželio-lopšelio reikmėms.
Šis projektas yra įgyvendinamas dviem etapais. Antruoju etapu perkami moduliniai pastatai, jų gamyba, pristatymas ir montavimas. Šis konkursas jau įvykęs – šiuo metu vyksta pasiūlymų vertinimas. Užbaigus teritorijos statybos darbus, čia bus pristatytas naujas 765 kvadratinių metrų modulinis darželis. Viename aukšte veiks viena lopšelinukų grupė ir trys grupės 3–5 metų amžiaus vaikams. Darželyje bus įrengta universali salė, skirta sportuoti, šokti ir atlikti edukacines veiklas, kabinetai darbuotojų reikmėms, taip pat specialiajam pedagogui ir psichologui, rūbinės, miegamieji.
„Pradedame įgyvendinti dar vieną itin svarbų projektą, kuriuo siekiame stiprinti švietimo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę Klaipėdos rajone. Šis projektas ypač reikšmingas šeimoms, gyvenančioms atokesnėse Priekulės seniūnijos gyvenvietėse, nes taip sudaromos sąlygos jų vaikams darželį lankyti arčiau namų“, – sakė Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.
