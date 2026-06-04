Parodoje – apie cepeliną virš Klaipėdos

Naują lauko parodą parengę muziejaus darbuotojai intriguojančiai pavadino ją „Dekoduota atmintis – išskirtinės istorijos“. Tai trys išskirtiniai pasakojimai, iliustruoti nuotraukomis ir įdomiais tekstais.
Jų pagrindu tapo Švedijoje gyvenančios dr. Marinos Kulčinskajos ir šviesios atminties Adamo Vorbecko dovanotų rinkinių vaizdai.
Ne visi klaipėdiečiai žino, kad esama nuotraukų ir liudijimų apie dirižablio skrydį virš Klaipėdos.
Pasirodo, Klaipėdos krašto laikraštis „Memeler Dampfboot“ labai vaizdingai aprašė šį įvykį.
„Graf Zeppelin“ tą dieną apie 20 minučių suko ratus aplink miestą. Tai buvo ankstyvas rytas, bet iki tol negirdėtas dirižablio skleidžiamas garsas pabudino miesto žmones.
Vilkėdami vien naktiniais marškiniais ar tik užsimetę chalatus jie skubėjo į aikštes, iš kur didžiulis dangumi plaukiantis objektas buvo geriau matomas.
Daugelis miestiečių vėliau pasakojo, esą dirižablis suko ratus būtent jiems virš galvų.
Šis įvykis parodoje iliustruojamas originaliomis nuotraukomis, kartu papasakojama visa trumpa dirižablių eros istorija.
Kitas pasakojimas „Nuo idėjos iki verslo imperijos“ skirtas Klaipėdos verslininkų Friedrich Stantien ir Moritz Becker išskirtinės sėkmės istorijai. 1858 m. mūsų mieste įkurta jų įmonė „Stantien & Becker“ Kuršių mariose ties Juodkrante pradėjo naują – pramoninės gintaro gavybos – etapą Prūsijoje, o iškasę beveik visą gintarą čia jie persikėlė į Palvininkus Karaliaučiaus srityje.
Originalios nuotraukos rodo, kaip darbininkai kasė gintarą, taip pat atskleidžią gyventojų buitį, miestelio suklestėjimą.
Trečiasis pasakojimas „Bėgančio laiko tėkmė“ atskleidžia iš Bavarijos į Klaipėdą atvykusio ir ją pamilusio A. Vorbecko gyvenimo akimirkas, autentiškus bei unikalius Klaipėdos miesto ir krašto praeities vaizdus.
Parodą galima apžiūrėti iki gruodžio 1-osios.
Šį senamiesčio kiemą gerai pažįsta kruizinių laivų keleiviams ekskursijas vedantys gidai. Jie atveda čia keliautojus ir maloniai nustebina, kad informacija pateikiama ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.
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