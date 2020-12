Pandemija keičia ilgametes tradicijas: Klaipėdos Kalėdų eglutės įžiebimas – virtualiai

Kalėdinio laukimo pradžią įprasminsiantis eglutės įžiebimo renginys – "Keliaujančios Kalėdos Klaipėdoje" dėl pandemijos keliasi į interneto erdvę. Per šventinį koncertą nušvis tūkstančiais lempučių nusagstyta, miestui padovanota eglutė ir šviesos instaliacija "Šiaurinė žvaigždė". Virtualų renginį gruodžio 5 d. 17 val. transliuos ir portalas klaipeda.diena.lt.

Patruliuos daugiau pareigūnų

"Tokių Kalėdų dar niekada nebuvo, tačiau kiekvienas nepatogumas atneša kažką gero – susintetintas šventes paverčia jaukesnėmis, gražesnėmis, tikresnėmis. Tikiu klaipėdiečiais, jų atsakingumu ir supratingumu, o, be to, po praėjusį savaitgalį vykusių kitų miestų eglučių įžiebimų turime šansą sublizgėti ir parodyti save tik iš gerosios pusės. Ir nors mieste nestigs gražių, jaukių renginių, aš labai prašau – neikite, jei tik galite neiti, o jei negalite, dar kartą viską apsvarstykite. Neužgesinkime vilties saugiai susitikti bent per kitas metų šventes", – ragino Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Nors gruodžio 5-ąją Teatro aikštėje nevyks joks renginys, mieste budės daugiau policijos pareigūnų.

Anot Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos viršininkės Rasos Bekėžienės, vien tik akcentuoti saugumo būtinybę nebepakanka, todėl stiprinamos policijos pajėgos, daugiau dėmesio bus skiriama bet kokiems susibūrimams.

"Griežtesnių priemonių imamės ne tam, kad draustume, o tam, kad užtikrintume saugumą ir užkirstume kelią ligai plisti. Esame supratingi, suvokiame norą ištrūkti iš namų, tačiau būsime griežti ir atidžiai stebėsime, kaip laikomasi visų saugumo reikalavimų, kuriuos numato Vyriausybė. Be to, jei greta nematote policijos pareigūno, nepamirškite, kad pažeidimai, registruoti saugumo kamerų, gali tapti pagrindu fiksuoti administracinį pažeidimą", – įspėjo R.Bekėžienė.

Kalėdinių renginių organizatorius viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės" Teatro aikštėje saugumui užtikrinti transliuos garsinius signalus su įspėjamuoju prašymu nesibūriuoti.

Be to, Teatro aikštė jau ne vienerius metus yra skelbiama zona be pirotechnikos.

Eglutę įžiebs vaikai

Netrukus Klaipėdoje pasklis kalėdiniai burtai, kurių epicentre – gražuolė Bronislovo ir Aldonos Jankauskų padovanota eglutė.

Eglutės įžiebimo renginys, vyksiantis gruodžio 5 d. 17 val., skirtas visai šeimai, o ypač mažiesiems žiūrovams, todėl pirmu smuiku čia grieš specialiai į Klaipėdą užsukęs Kalėdų Senelis. Klaipėdos vaikams skaičiuojant nuo vieno iki dešimties ir nušvis pagrindinė miesto eglė.

Virtualaus renginio metu žiūrovų lauks pusvalandžio trukmės koncertas "Kalėdos atkeliauja į Klaipėdą", sujungsiantis keturias sostines: Vilnių – Lietuvos sostinę, Kauną – laikinąją sostinę, Neringą – būsimą Lietuvos kultūros sostinę ir Klaipėdą – būsimą Europos jaunimo sostinę.

Iš Vilniaus linkėjimus siųs "Antikvariniai Kašpirovskio dantys", iš Kauno – Linas Adomaitis, iš Neringos – Šeiko šokio teatras, o Klaipėda skambės Monikos Liu balsu.

Instaliacija stebins dydžiu

Kartu su Kalėdų eglute Teatro aikštėje nušvis ir visą kalėdinį laikotarpį iki Trijų karalių šventės lydės šviesos instaliacija "Šiaurinė žvaigždė".

Menininko Arvydo Buinausko instaliacija atspindi kompaso struktūrą ir nurodo pagrindines keturias pasaulio kryptis.

"Kas tinka vienam miestui, netinka kitam. Klaipėda turi aiškius savo tapatumo ženklus, todėl norėjosi pasiūlyti įdomesnę formą, bet ir nebėgti nuo jūrinių ženklų. Taip ir atsirado "Šiaurinė žvaigždė" – rodanti kelią, ryški, klaipėdietiška. Sukurta scenografija ir vizualas yra tikrai sudėtingi savo dydžiu. Tikimės, kad klaipėdiečiams ji patiks", – vylėsi A. Buinauskas.

12–15 žmonių komanda instaliaciją Teatro aikštėje jau pradėjo montuoti, darbai truks kelias dienas.

Žvaigždės centre autorius sumontuos galingus prožektorius, kurių siunčiamas šviesos spindulys bus matomas net už 20 kilometrų.

Bėgimas – irgi virtualus

Netradicinį sprendimą tradiciniam, jau aštuntus metus vyksiančiam labdaringam bėgimui siūlo ir Lietuvos verslo kolegija.

"Šį kartą bėgsime virtualiai. Dalyviai laiką matuos savarankiškai, bėgdami savo pasirinktoje, saugioje trasoje, naudodami bet kokią sporto programėlę. Įvykdžius bėgimą, jis bus registruojamas užpildant prašomą informaciją bei įkeliant išmaniuoju laikrodžiu ar telefonu užfiksuotą nuotrauką, kurioje aiškiai matomas įveiktas atstumas ir laikas", – kalbėjo Lietuvos verslo kolegijos vadovė Genovaitė Avižonienė.

Per bėgimą surinktos lėšos bus skirtos maltiečiams, globojantiems vienišus senelius.

Bėgimas ir įvykdyto bėgimo registracija vyks gruodžio 7–13 d. Išsami informacija apie renginį www.ltvk.lt/renginiai.