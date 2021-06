Pandemija jaukia regatą: neaišku, ar atplauks visi laivai

COVID-19 iš „The Tall Ships Races 2021“ maršruto išbraukė du uostus – Suomijos Turku ir Alandų Marianhaminos. Tačiau Klaipėdos ir dar du uostai pasiryžę regatą išsaugoti. Kol kas neaišku, ar atplauks visi laivai. Be to, burlaivių klaipėdiečiai sulauks vėliau, nei planuota, – tik per Jūros šventę.