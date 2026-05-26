Palangos oro uoste įdiegta išmani dronų aptikimo sistema

Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno bei Vilniaus oro uostuose.
„Bepiločiai orlaiviai kelia naujos kartos grėsmę aviacijos saugai ir saugumui. Siekiant išlaikyti aukščiausius aviacijos saugumo standartus oro uostui aptarnaujant rekordinius keleivių srautus, įdiegėme naujausios kartos dronų aptikimo sistemą, kuri leidžia itin tiksliai nustatyti neleistiną veiklą“, – pranešime teigė LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
Aerodromo ir jo apsaugos zonų ribose stebima ištisą parą visus metus. Naujoji sistema leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to, nustatyti reagavimo algoritmai kartu su Viešojo saugumo tarnyba (VST) bei vietos policija.
Į zoną, kurioje draudžiami su tarnybomis nesuderinti dronų skrydžiai, patenka ne tik Palangos oro uostas ir jo prieigos, tačiau ir greta esančios gyvenvietės – Kunigiškiai, šiaurinė Palangos dalis, taip pat teritorijos į šiaurę nuo Palangos oro uosto link Šventosios.
Dronams draudžiamos skraidyti zonos suformuotos atsižvelgiant į orlaivių kilimo ir tūpimo trajektorijas. Šiemet jų kontrolės zonoje jau užfiksuoti 37 neleistini dronų skrydžiai.
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