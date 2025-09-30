Palangoje – meninis akcentas: renginį savo buvimu pagerbė garbūs svečiai

Šie metai skirti paminėti 150-ąsias M. K. Čiurlionio gimimo metines – rugsėjo 22-ąją sukako lygiai tiek po jo gimimo.
Todėl ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje visus metus rengiami koncertai, parodos ir įvairios meninės iniciatyvos, o Palangos miestas būtent šiai progai dedikavo išskirtinį akcentą jūros kopose.
Meninę kompoziciją sukūrė vilnietis skulptorius Antanas Pocevičius.
Kaip informavo Palangos miesto merė Jurgita Vanagė, ji sudaryta iš trijų simbolinių elementų: granitinio laivelio formos pjedestalo, ant kurio iškilęs nerūdijančio plieno molbertas, primenantis kūrybos kasdienybę, o viršuje išsiskleidusi stilizuota paukščio abstrakcija simbolizuoja laisvę, fantaziją ir kūrybinį polėkį.
Renginyje skambėjo paties M. K. Čiurlionio kūriniai – juos atliko menininko provaikaitis pianistas Rokas Zubovas ir Palangos kamerinis choras.
„Džiugu, kad gausiai susirinko bendruomenė, o renginį savo buvimu pagerbė garbūs svečiai – menininko provaikaitis R. Zubovas, Birutė Landsbergytė, Antanas Pocevičius, Matas Drukteinis ir daugelis kitų. Ypatingą atmosferą sukūrė skambėjusi M. K. Čiurlionio muzika – R. Zubovo fortepijono garsai ir Palangos kamerinio choro pasirodymas tapo tikra dovana visiems“, – po renginio įspūdžiais pasidalijo Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Renginio dalyviai ir svečiai ne tik pamatė naująjį meninį akcentą ir kartu juo pasidžiaugė, bet ir taip pagerbė menininko atminimą, dar kartą primindami jo kūrybos svarbą Lietuvai.
