Palanga švenčia vasaros pradžią

Kaip ir kiekvienoje šventėje, žmones domina kermošius, viliojantis prekių įvairove. Kurorto svečiai negaili pinigų skanėstams, puošmenoms, bei rūbams ir buitį puošiantiems dalykams.
Nuo pat ryto Palanga skamba – gatvėse ir skveruose vyksta meninės improvizacijos. Jau įprasta, kad daugiausiai jų – J. Basanavičiaus gatvėje.
Tuo pačiu metu įvairiose kurorto erdvėse vyksta sporto turnyrai, edukacijos, koncertai ir smagios veiklos, skirtos visoms amžiaus grupėms.
Šiemet oras – tobulas šventei, švelni šiluma tarsi tausoja šventės dalyvių sveikatą, debesys išsisklaidė, po pietų nušvito saulė.
Birutės parke prie Gintaro muziejaus, už rožyno 17 val. prasidėjo atlikėjos GOYA koncertas, ji scenoje pasirodė kartu su Palangos orkestru. Vėliau sceną jie užleis Kotrynai Juodzevičiūtei ir „Vilnius JJAZZ Ensemble“.
Apie 20 val. daugelis Palangos svečių ir šventėje dalyvaujančių palangiškių patrauks prie jūros, iš kur geriausiai matomas išskirtinis „Baltic Bees“ reaktyvinių lėktuvų pasirodymas virš Baltijos jūros. Tai vienas įspūdingiausių reginių šventėje pasitinkant vasarą.
Šventės dalyvių dar laukia vakaro koncertai.
Žiūrovus džiugins Monika Liu, „Free Finga, vakarą vainikuos išskirtinis „Beissoul & Einius“ pasirodymas.
„Fžstivalis „Myliu Palangą“ – šventė visiems, ypač daug pramogų organizatoriai parengė mažiesiems: kūrybinės pamokėlės, spektakliai, robotikos užsiėmimai, žaidimų erdvės ir animatoriai.
Nepamiršti ir sporto mėgėjai, jie varžosi įvairiuose turnyruose, jogos, zumbos ir kitose aktyviose veiklose.
Tradiciškai paskutinė festivalio diena – sekmadienis – skirtas šeimoms. Bus galima pasigėrėti vaikų koncertais, putų šou, rasti, kur pasirodys specialiųjų tarnybų darbuotojai, ritmais užkrės paplūdimio šokiai, Birutės parkas taps ramybės užuovėja.
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