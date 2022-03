Pabėgėliams – pažintis su Klaipėda: didelis susidomėjimas organizatorius nustebino

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras apie nemokamas ekskursijas karo pabėgėliams paskelbė per uostamiesčio ukrainiečių bendriją "Rodyna", apie tai skelbta ir pagalbos pabėgėliams centre.

Dar savaitės pradžioje į šias ekskursijas Klaipėdoje buvo užsiregistravę per 100 žmonių.

"Labai aktyviai registruojasi ir toliau. Susidomėjimas ekskursijomis neslopsta, turime parengę septynis gidus, jei reikės, jų bus ir daugiau. Daugiausia yra užsirašę į ekskursijas rusų kalba, į ekskursijas anglų kalba registruojasi mažai", – teigė Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė Romena Savickienė.

Pasiteiravus, ar dabar metas ekskursijoms, R.Savickienė neslėpė, kad žmonės pamažu ima atsipeikėti nuo patirto šoko ir ima domėtis aplinka, kurioje apsigyveno.

"Apie šitas ekskursijas mes pradėjome galvoti, kai tik Klaipėdoje apsigyveno pirmieji pabėgėliai. Specialiai parinkome kovo pabaigą, kad tie žmonės, kurie jau atvyko, apsiprastų ir apsitvarkytų savo buitį. Ekskursijas rengiame šeštadienį, nes kai kurie atvykėliai jau pradėjo dirbti, o jų vaikai lanko mokyklas", – kalbėjo R.Savickienė.

Karo pabėgėlius Klaipėdoje ketinama supažindinti su miesto istorija, lankomais objektais, gastronominiu paveldu.

"Žmonės jau ir patys lanko bibliotekas, ieško knygų ir domisi vieta, kuri tapo laikinais jų namais. Be to, šios ekskursijos turi ir kitą prasmę. Per jas ukrainiečiams bus galimybė pasimatyti, susitikti su tėvynainiais, o tai jiems dabar yra ne mažiau svarbu", – kalbėjo R.Savickienė.

Kelios ukrainiečių šeimos yra apgyvendintos Klaipėdos kempingo namukuose Giruliuose, kur jos jau ima apsiprasti.

"Mes netgi juokaujame, kad čia kuriasi mažoji Ukraina, nes yra šeimų iš Kijevo, Charkovo, Mikolajevo, Sumų ir kitur. Pas mus yra 12 namelių, ne visi dar jie apgyvendinti. Sąlygos ten tikrai labai geros. Žmonės džiaugiasi, kad jūra netoli, jų vaikai jau lanko darželius, eina į mokyklą, jie patys ieško darbo, nenori būti išlaikomi. Tačiau nepaisant visko, mintimis jie – Ukrainoje ir tikisi greitai ten sugrįžti", – teigė R.Savickienė.