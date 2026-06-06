Netikėtas Klaipėdos atradimas – terasa virš miesto

Augant srautams, šalia tradicinių lankytinų objektų vis svarbesnės tampa erdvės, leidžiančios miestą pamatyti ir pajausti dar kitaip. Tokia vieta Klaipėdoje yra „SKY21“ – terasa virš miesto stogų, kur uostamiestis atsiveria lyg iš paukščio skrydžio.
Terasa įsikūrusi 75 metrų aukštyje, ant „Amberton Hotel Klaipėda“ dangoraižio stogo. Iš čia atsiveria 360 laipsnių panorama į Kuršių neriją, marias, Baltijos jūrą ir visą Klaipėdos miestą.
Sezono metu vakarais terasoje veikia restoranas ir „lounge“ stiliaus baras, o savaitgaliais ši erdvė virsta naktiniu klubu po atviru dangumi.
„Įprastai Lietuvoje įrengiamos apžvalginių aikštelių tipo pramogos, leidžiančios pakilti virš didmiesčių ar unikalių gamtinių objektų. Tokiose platformose lankytojams dažniausiai nėra papildomų veiklų. O štai mūsų tikslas – ne trumpalaikis efektas, o visą vakarą trunkanti patirtis su įspūdingais vaizdais, skoniais ir garsais“, – teigė „Amberton Hotel Klaipėda“ restoranų ir konferencijų vadovė Lina Kontrimienė.
Pasak jos, šalyje veikia bent keletas restoranų, pro kurių langus atsiveria miesto panorama, tačiau tokiame aukštyje įrengtų stogo terasų tiek Klaipėdoje, tiek visoje šalyje daugiau nėra. Ši pramoga išskirtinė ir visame Baltijos regione – panašią atvirą stogo terasos patirtį galima rasti tik Estijos sostinėje.
Ši terasa natūraliai pratęsia ir paties „Amberton Hotel Klaipėda“ viešbučio vaidmenį mieste. Įsikūręs tarp Klaipėdos centro ir uosto, miesto svečiams jis tampa ne tik vieta apsistoti, bet ir patogiu atspirties tašku pažinti patį uostamiestį.
„Viešbutis pastatytas išskirtinėje vietoje – vienoje pusėje pats Klaipėdos centras, kitoje – uostas. Net patys pastatai per ilgą laiką tapo savotišku miesto simboliu. Jaučiamės įpareigoti būti daugiau nei tik nakvynės vieta, todėl ieškome būdų, kaip savo svečiams uostamiestį parodyti pačiais gražiausiais kampais. Mums svarbu, kad žmogus išsivežtų ne tik patogios viešnagės, bet ir gyvo miesto įspūdį“, – pasakojo „Amberton Hotel Klaipėda“ generalinė direktorė Aistė Matjošaitytė.
„SKY21“ papildo Klaipėdos lankytinų vietų žemėlapį kaip erdvė, kurioje susijungia miesto panorama, restoranas, baras ir vasaros vakaro pramogos. Miesto svečiams tai tampa dar vienu būdu pažinti uostamiestį, o klaipėdiečiams – proga į savo miestą pažvelgti iš kitos perspektyvos.
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