Neįprasti kvietimai: klaipėdiečiai ieško kompanijos išgertuvėms

Tokie kvietimai sulaukia nemažai dėmesio – vieniems tai atrodo juokinga, o kitiems kelia nuostabą, kaip lengvai nepažįstami žmonės kviečiami kartu leisti vakarus.
Dažniausiai tokie kvietimai skelbiami itin paprastai ir visiškai atvirai.
„Gal kas iš merginų norėtumėte kartu išgerti?“ – rašoma viename viešai paskelbtų įrašų.
Pastebima, kad tokio pobūdžio kvietimus skelbia vyrai, ieškantys moteriškos kompanijos vakarui ar pasisėdėjimui.
Tokie įrašai atrodo įtartinai – akcentuojama, kad, prisijungus išgertuvėms, už gėrimus nieko nereikės mokėti, nes jais bus pasirūpinta pačių „vakarėlio organizatorių“.
Įrašai būna paskelbti iš įtartinų paskyrų, o tekstuose netrūksta gramatinių klaidų.
Nors vieni komentatoriai į tokius įrašus reaguoja su humoru, kiti neslepia nuostabos, jog žmonės taip drąsiai kviečia visiškai nepažįstamus asmenis kartu vartoti alkoholį.
Kai kurie klaipėdiečiai svarsto ir apie tai, kad tokie įrašai rodo ne tik norą pabendrauti, bet ir vis didesnį žmonių vienišumą.
Vis dėlto nemažai gyventojų mano, kad tokie vieši kvietimai atrodo keistai ir net kelia nepasitikėjimą.
Netrūksta ir pašaipių reakcijų – komentaruose žmonės juokauja, klausia, ar taip dabar ieškoma pažinčių, ar tiesiog bandoma susirasti sugėrovą vakarui.
„Tikiuosi, kad išvaizdūs vyrai ieško tų moteriškių. Moterys, gal čia puikus šansas susirasti sau antrąją pusę – verta pasidomėti“, – komentaruose ironizavo viena klaipėdietė.
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